Η εξομολόγηση για την γνωριμία του με τον σύντροφό του.

Για την πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του μίλησε ο Ιάσονας Μανδηλάς, αποκαλύπτοντας πως ο πατέρας του άνοιξε σαμπάνια για να το γιορτάσουν, πήρε τον γαμπρό του αγκαλιά και του είπε πως πλέον είναι οικογένεια.

Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star», εξήγησε πως έγινε η γνωριμία με τον μέλλοντα σύζυγό του: «Μέσα σε έναν χρόνο παραιτήθηκα από τη δουλειά που ήμουν, από ένα μεγάλο show, έφυγα στο εξωτερικό, είδα πράγματα, ξεκίνησα ψυχολόγο. Με το που ξεκίνησα ψυχολόγο, μετά από ένα μήνα, γνώρισα τον Ηρόδοτο. Και λες Α, εγώ κοίταζα προς τη λάθος κατεύθυνση. Ήταν τέλειος ο τρόπος βασικά που γνωριστήκαμε, γιατί κοιταχτήκαμε στο μετρό, τον βλέπω απέναντι και λέω,καλέ μπράβο του», είπε.

Παράλληλα εξομολογήθηκε πώς αντέδρασαν οι γονείς του όταν έμαθαν για την πρόταση γάμου που έκανε: «Εμένα πιο σόκαρε ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου, μια χαρά και φασαρία πάντα, όλη την ώρα αγκαλιές και κλάματα, η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση. Ο μπαμπάς μου, που γύρισα σπίτι και είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε; Και πήρε τον Ηρόδοτο αγκαλιά και του κάνει, Τώρα είμαστε οικογένεια. Κι εγώ ήμουν σε φάση, Ε, εντάξει, τέλεια.Με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα χωρίς αυτούς. Μου έχουν δώσει τα πάντα και τους χρωστάω τα πάντα».

