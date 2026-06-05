Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας της 14χρονης.

Στη φυλακή οδηγείται γνωστός 44χρονος τραγουδιστής, ο οποίος συνελήφθη στη Σύρο έπειτα από την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που αφορά υπόθεση αποπλάνησης ανήλικης.

Σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου για αδίκημα που φέρεται να τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στις 2 Ιουνίου και να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γονείς ενός 14χρονου κοριτσιού εντόπισαν στο κινητό της μηνύματα που, σύμφωνα με πληροφορίες, αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια του 2025. Μετά την ανακάλυψη των συνομιλιών, προχώρησαν σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές το 2026, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της δικαστικής διερεύνησης.

Η οικογένεια της ανήλικης δήλωσε ότι εμπιστεύεται απόλυτα τη Δικαιοσύνη και αναμένει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Από την άλλη πλευρά, ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως «είναι όλα ψέματα».

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε σε συγγενείς και φίλους, η ανήλικη του είχε δηλώσει ότι ήταν 16 ετών, ενώ υποστηρίζει ότι η επικοινωνία τους περιοριζόταν στο πλαίσιο της παρουσίας της σε χώρους όπου εμφανιζόταν επαγγελματικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόσωπα από το φιλικό του περιβάλλον εκφράζουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του, κάνοντας λόγο για έναν ιδιαίτερα κοινωνικό και εξωστρεφή άνθρωπο, ενώ τονίζουν ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη. Όπως σημειώνουν, ο νόμος είναι σαφής και η τελική αξιολόγηση των στοιχείων ανήκει στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Λίγο πριν από τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου για εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών για την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj0fwei31eyx?integrationId=eexbs17lxeknn2p}