Στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου. Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση για το εάν θα επιστρέψει στη φυλακή ή θα παραμείνει ελεύθερος με όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17Ν.

Δύο εβδομάδες πέρασαν από τη στιγμή που ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε την πόρτα της φυλακής, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκισής του έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, μετά από 24 χρόνια κράτησης.

Γιατί αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος

Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση αλλά και το βούλευμα του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου που είχε πει «όχι» στην αποφυλάκισή του, το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17Ν, στον οποίο έχουν επιβληθεί 17 φορές ισόβια κι επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε όλες τις εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης. Αν και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου να αποφυλακιστεί είχαν αποτύχει, αυτή τη φορά, το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την υφ’ όρον απόλυση του, επιβάλλοντας του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής του και υποχρεωτική διαμονή στο Βύρωνα όπου είναι ο τόπος της κατοικίας του.

Τόσο η διαγωγή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή όσο και οι σπουδές τις οποίες ολοκλήρωσε ως έγκλειστος, παίρνοντας πτυχίο μαθηματικών και στη συνέχεια, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από Γαλλικό Πανεπιστήμιο, φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη θετική κρίση των μελών του δικαστικού συμβουλίου.

Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

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Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο οποίος είχε συλληφθεί στους Λειψούς το 2002, πήρε το αποφυλακιστήριο στα χέρια του στις 21 Μαίου με τις τηλεοπτικές κάμερες να καταγράφουν εικόνες από την καθημερινότητά του, έξω από το σπίτι του στο Βύρωνα. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων για την αποφυλάκισή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, δύο ημέρες μετά, έδωσε παραγγελία στον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου και να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι.

Η αναίρεση τελικά ασκήθηκε από τον κ. Λογοθέτη και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όρισε για σήμερα το δικαστικό συμβούλιο που θα πάρει και την τελική απόφαση η οποία θα καθορίσει αν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα παραμείνει ελεύθερος ή θα επιστρέψει στη φυλακή.

Σύμφωνα πάντως με τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για την αποφυλάκιση ενός πολύ-ισοβίτη και δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια ώστε να μπορεί να υποβάλει αίτηση για υφ’ όρον απόλυση.

Οι αντιδράσεις για την αποφυλάκιση

Η είδηση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ωστόσο γρήγορα πέρασε και τα σύνορα της χώρας μας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε λόγο για «επιείκεια απέναντι σε αυτόν τον απεχθή τρομοκράτη» και «βαριά ασέβεια» στη μνήμη των Τούρκων διπλωματών που δολοφονήθηκαν από τη 17Ν, ενώ με ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευση των ΗΠΑ από την απόφαση αυτή, τονίζοντας: «Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή… Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες».

Άμεση ήταν η απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που χαρακτήρισε ατυχή την ανακοίνωση, σημειώνοντας: «Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία»

Κεκλεισμένων των θυρών η κρίσιμη συνεδρίαση

Η σημερινή διαδικασία στον Άρειο Πάγο, αναμένεται να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Εφόσον οι ανώτατοι δικαστές καταλήξουν στην απόφασή τους για το αν θα κάνουν ή όχι δεκτή την αναίρεση, θα προχωρήσουν στη δημοσίευση του σχετικού βουλεύματος.