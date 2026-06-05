Στο εδώλιο και πάλι ο Δημήτρης Λιγνάδης μετά από τρεις αναβολές της δίκης του για το βιασμό τριών αγοριών.

Ο καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε ποινή κάθειρξης 12 ετών σκηνοθέτης και ηθοποιός Δημ. Λιγνάδης βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, για το βιασμό τριών ανήλικων αγοριών.

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου ο οποίος παραμένει ελεύθερος μέχρι την απόφαση του Εφετείου, έχει κριθεί ένοχος πρωτοδίκως, κατά πλειοψηφία (4-3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015. Ωστόσο ο Δημ. Λιγνάδης απαλλάχθηκε ομόφωνα σε πρώτο βαθμό για το βιασμό ενός ενηλίκου το 2018, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, και κατά πλειοψηφία για τον βιασμό ενός 16χρονου το 2011.

Όμως, έπειτα από έφεση που άσκησε η εισαγγελέας Βασιλική Χαλβά, ο κατηγορούμενος σκηνοθέτης θα δικαστεί από μηδενική βάση, κινδυνεύοντας να καταδικαστεί σε βαρύτερη ποινή. Και αυτό γιατί πλέον καλείται να λογοδοτήσει εκ νέου και για τη μία εκ των δύο υποθέσεων που αθωώθηκε, καθώς η εισαγγελική λειτουργός έκρινε πως από τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, τις καταθέσεις των μαρτύρων και κυρίως του ίδιου του μηνυτή, η πράξη είχε τελεστεί. Για το λόγο αυτό η εισαγγελέας, έχει ζητήσει να εξεταστεί και αν το ύψος της πρωτόδικης ποινής που επιβλήθηκε στο Δημ. Λιγνάδη είναι ή όχι χαμηλό.