Ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 11χρονου στο Μενίδι καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, μετά την απόφαση της έδρας η οποία καταδίκασε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης τον βασικό κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο 2017 στο Μενίδι, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συγγενείς και φίλοι του καταδικασθέντα επιτέθηκαν στα τηλεοπτικά συνεργεία που βρισκόντουσαν έξω από το δικαστήριο προκειμένου να πάρουν δηλώσεις, ρίχνοντας μάλιστα κάτω κάμερες. Για την αποκλιμάκωση της έντασης χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας.

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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκε η ντροπιαστική και απάνθρωπη φράση «καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε».

«Η απόφαση είναι απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας»

Νωρίτερα, το δικαστήριο καταδίκασε τον βασικό κατηγορούμενο σε ισόβια χωρίς την αναγνώριση ελαφρυτνικών. Ο εισαγγελέας της έδρας τόνισε ότι η πράξη του δράστη αποτελεί ιδιαίτερη απαξίωση εις βάρος του θύματος και του κοινωνικού συνόλου.

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Συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ωστόσο ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να σταματήσουν, λέγοντας πώς η εν λόγω απόφαση δεν είναι λόγος χαράς, αλλά απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας. «Είναι αδιανόητο να πεθαίνουν παιδιά σε μία σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο καταδικασθέντας επέμεινε κλαίγοντας στην αθωότητά του.