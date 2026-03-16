Η ανάρτηση Δένδια από τη συνάντηση.

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας για διμερείς συνομιλίες με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας Τζόναθαν Πάουελ.

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βρετανία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Νίκος Δένδιας κοινοποίησε στο Χ φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Τζόναθαν Πάουελ.

«Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής μου στο Λονδίνο είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζόναθαν Πάουελ. Ανταλλάξαμε ιδέες για την γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ουκρανία, καθώς και για τις ευρύτερες απειλές ασφαλείας».

