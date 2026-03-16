Τα πρώτα σχόλια των τεσσάρων παρουσιαστών του «Real View» μετά από την αλλαγή ώρας.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, η εκπομπή «Real View», προβλήθηκε για πρώτη φορά στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, στην ώρα όπου μέχρι πρότινος προβαλλόταν η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» με τον Θανάση Πάτρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα του ΟΡΕΝ, η Δάφνη Καραβοκύρη, η Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Σοφία Μουτίδου, βρέθηκαν στη μεσημεριανή ώρα, με την εκπομπή του Θανάση Πάτρα να μετατρέπεται σε τρίωρη και μία φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή.

Οι τέσσερις γυναίκες, το μεσημέρι της Δευτέρας, βρέθηκαν στο πλατό του «Real View», από όπου σχολίασαν τα όσα ειπώθηκαν για την αλλαγή από τις πρωινές εκπομπές.

Η Ελίνα Παπίλα αρχικά τόνισε ότι με την αλλαγή ώρας, πιθανά να διαφοροποιείται και το κοινό: «Υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος που δεν μας έχει ξαναδεί, άλλος κόσμος, άλλο κοινό, μεσημεριανό».

Παράλληλα, προβλήθηκαν και ορισμένες δηλώσεις, με την Σοφία Μουτίδου να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα Real View επειδή όλοι ασχολήθηκαν με εμάς. Και επειδή όλοι ασχολήθηκαν όπως και την πρώτη φορά που βγήκαμε, δεν άλλαξε τίποτα στα σχόλιά τους. Καταρχάς προτείνω στο Λάγιο να μας στείλει το casting που θέλει αυτός, να μας στείλει τα ονόματα και τα τηλέφωνα για τις καινούργιες παρουσιάστριες και την Μπαλατσάκη να λάβει μέρος σε κάποια αστρολογική εκπομπή που προκαταλαμβάνει και γνωρίζει τα όσα θα γίνουν».

«Εντάξει λένε τη γνώμη τους, ρωτάς για τις Real View. Αλλά κάθε άνθρωπος τελικά έχει την γνώμη τους, την άποψή τους», πρόσθεσε η Έλενα Χριστοπούλου, ενώ η Δάφνη Καραβοκύρη σχολίασε:

«Θεωρώ ότι λίγη παραπάνω ευγένεια είναι καλή για όλους και προς όλους. Παρόλα αυτά εντάξει δεν πτοούμαστε, όλοι όσοι βγαίνουμε μιλάμε και λέμε τις απόψεις μας. Όλοι μπορούν να κρίνουν, όπως και εμείς. Τέλος πάντων...».

