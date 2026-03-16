Η Αφροδίτη Γραμμέλη στον καναπέ του «Buongiorno».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Η δημοσιογράφος, που την συγκεκριμένη τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται στο πάνελ με την Κατερίνα Καραβάτου, μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, το γιο της, αλλά και τις ίντριγκες – παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί στην τηλεόραση.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και συγκεκριμένα τη στιγμή που ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, ο γιος της, Μιχάλης, έδωσε τηλεφωνικά το «παρών».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Αφροδίτη Γραμμέλη, δήλωσε: «Στα προσωπικά μου είμαι χάλια. Δεν υπάρχει κάτι… Στα προσωπικά μου είμαι ελεύθερη, δεν έχω σχέση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι καλά. Επιτέλους, κάνω πράγματα για εμένα. Τώρα ακούγονται κλισέ αυτά και δεν μου αρέσουν. Εγώ μάλλον την Αφροδίτη δεν την αγαπούσα πάρα πολύ, θεωρούσα ότι πρέπει να αγαπηθεί από κάποιον για να πάρει αξία. Και επειδή όλο μου το βλέμμα ήταν στραμμένο στο παιδί μου διάλεγα άντρες που ήξερα ότι δεν θα προχωρήσει και να οδηγηθεί κάπου που θα έρθω σε αναμέτρηση με την αγάπη του παιδιού και τον χώρο που ζούμε. Το αντιλήφθηκα αυτό τον τελευταίο καιρό που άρχισα να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να ζήσω επειδή είχα τον Μιχάλη. Είναι 20 χρονών πλέον, σπουδάζει».

Σε αυτό το σημείο, ο γιος της, βγήκε στον αέρα της εκπομπής μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, αφήνοντας έκπληκτη τη μητέρα του: «Εγώ της τα λέω και δεν με ακούει. Συγκινήθηκε; Δεν βλέπω. Αλίμονο. Δεν είμαι και προξενήτρα δεν μπορώ να κάνω κάτι, εδώ δεν έχω ρυθμίσει τα δικά μου, δεν μπορώ να ρυθμίσω των άλλων. Είναι κουραστικό να έχει την έννοια σου ο άλλος συνέχεια, αλλά για να μην είμαι και άδικος, είναι πολύ υποστηρικτική, με έχει στηρίξει πολύ. Είναι μαμά με όλους, έχει αυτό το μητρικό φίλτρο με όλο τον κόσμο είναι η αλήθεια…».

Αφροδίτη Γραμμέλη: Η εξομολόγηση για την Κατερίνα Καραβάτου και την Ελένη Τσολάκη

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που «κόπηκε» στα μέσα της τηλεοπτικής σεζόν και αντικαταστάθηκε από την Κατερίνα Καραβάτου και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η Αφροδίτη Γραμμέλη, έκανε σαφές ότι όλοι οι συνεργάτες στάθηκαν στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη, ωστόσο η ίδια, αισθάνεται πως έχει μεγαλύτερη χημεία στον «αέρα» με την Κατερίνα Καραβάτου:

«Δεν υπάρχει «καλύτερα». Εγώ πιστεύω ότι η εκπομπή δεν έχει αλλάξει πολύ, έχει αλλάξει η παρουσιάστρια, οι άλλοι ίδιοι είμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Είχαμε μία άλλη χημεία εγώ και ο Μισίρης με την Κατερίνα επειδή είχαμε δουλέψει και το καλοκαίρι. Με την Ελένη έχω πάρα πολύ καλή σχέση, ποτέ δεν ήρθαμε σε ρήξη, ακόμα μιλάμε, γιατί ακούγονται τεράστια τέρατα. Είναι συκοφαντία αυτά που ακούγονται ότι δεν την στηρίξαμε και ξέρω ποιοι είναι αυτοί που τα λένε. Ειπώθηκαν από πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, τους έχω μπλοκάρει κιόλας».

Και πρόσθεσε: «Δεν θα κάθομαι εγώ τώρα να αναλώνεται ο χαρακτήρας μου. Είναι θέμα ανθρώπινης συμπεριφοράς».

Εστιάζοντας στις δύο εκπομπές και τα πάνελ τους, η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε τη θέση της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι δυνατόν να έρχεται ένας άνθρωπος σε έναν σταθμό και εσύ σαν τι κιόλας; Σιγά σε ένα πάνελ καθόμαστε. Και εσύ θα υπονομεύσεις τη δουλειά του άλλου ανθρώπου και εν προκειμένου της Ελένης. Όλο αυτό που δημιουργήθηκε δεν ταίριαξε, δεν λειτούργησε σωστά, το νιώθαμε εμείς το ένιωθε και η Ελένη. Η εκπομπή του καλοκαιριού ήταν άλλη εκπομπή, ήταν άλλη η συνθήκη. Δεν συνέχισε αυτό. Αν πήγαινε με την φόρα που είχε μπορεί να μην είχε την ίδια φόρα αλλά θα ήταν πολύ καλό. Δεν ρωτήθηκα φυσικά από το κανάλι και δεν υπάρχει και λόγος. Ένιωσα πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι, παρόλο που δεν πήγα διακοπές δεν με πείραξε. Πήγαινα χαρούμενη στη δουλειά μου».

Τέλος, μιλώντας για τη σχέση της με την Κατερίνα Καραβάτου, εστίασε στην καλή χημεία που τις ενώνει: «Με την Κατερίνα είμαι πολύ καλά, είναι με κάποιους ανθρώπους που μιλάς με τα μάτια. Πρέπει να σε κοιτάξει η παρουσιάστρια και να καταλάβεις. Όλα αυτά με την Κατερίνα τα έχω, ταιριάζουμε σε πάρα πολλά, και της έχω μεγάλη αδυναμία επί προσωπικού. Δεν ξέρω του χρόνου τι θα κάνουν στον ΑΝΤ1, δεν υπάρχει τίποτα. Μην ακούτε τα σενάρια που λένε. Εδώ πριν βγούμε με την Κατερίνα, που δεν ξέραμε ότι θα είναι η Κατερίνα, άκουσα ότι η Γραμμέλη και ο Μισίρης είναι καμένοι. Εγώ ντρέπομαι για αυτά που ακούω...».

