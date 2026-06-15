Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews πιθανότερη ημερομηνία των βαθμολογιών είναι η 26η Ιουνίου - Η νέα αναφορά για κατάργηση των Πανελληνίων.

Έχοντας ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των Πανελληνίων 2026, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έδωσε το χρονοδιάγραμμα των ημερομηνιών ορόσημο για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εν συνεχεία των Βάσεων Εισαγωγής. Σε σημερινή της συνέντευξη στο ΣΚΑΙ η υπουργός σημείωσε ότι «Περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews πιθανότερη ημερομηνία των βαθμολογιών είναι η 26η Ιουνίου. Η ανακοίνωση αυτή αφορά την πρώτη φάση των αποτελεσμάτων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα δημοσιευτούν οι βαθμολογίες για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, καθώς και τα αποτελέσματα των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ. Αμέσως μετά την έκδοση των βαθμών, θα ανοίξει η διαδικασία για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου. Παραδοσιακά οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.

Παράλληλα, Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας με τη μορφή καταστάσεων που θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις επιδόσεις του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς να αναγράφονται προσωπικά στοιχεία, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας. Για την πρόσβαση απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου, καθώς και οι τέσσερις αρχικοί χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, γραμμένοι με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ιδιαίτερα χρήσιμη παραμένει και φέτος η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS. Όσοι υποψήφιοι εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας που θα ανολίξει τις προσεχείς μέρες, θα λάβουν απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο τη βαθμολογία τους αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε δεύτερη φάση θα ενημερωθούν και για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους μετά την ανακοίνωση των βάσεων.

Η πρόταση Τσίπρα για κατάργηση των Πανελληνίων και οι συζητήσεις για το Εθνικό Απολυτήριο

Αναφορικά με τις πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των Πανελληνίων η υπουργός σημείωσε ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό. Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η αλλαγή στο σύστημα θα συμπαρασύρει και τη δημιουργία νέων τμημάτων και την κατάργηση παλαιότερων τμημάτων, εννοώ στα ΑΕΙ, και το λέω αυτό, διότι συντελείται μια παγκόσμια επανάσταση αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένα τμήματα είναι παρωχημένα, δηλαδή πολλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης». Για το πότε μπορεί να γίνει η κατάργηση των Πανελληνίων είπε πως «αυτό θα πρέπει να περιμένουμε όταν έρθει και το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα της επιτροπής. Δεν αλλάζει κάτι για τα παιδιά που είναι τώρα στο γυμνάσιο τελευταίας τάξης και λύκειο, μιλάμε για μετά, τα παιδιά όμως αυτά να ξέρετε ότι από το 27 θα έχουν σε πολλά μαθήματα καινούργια βιβλία, καινούργια προγράμματα σπουδών, και βέβαια νέο εξοπλισμό που θα στείλουμε από διαδραστικούς πίνακες, από νέο αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία».

Τέλος επισήμανε ότι είναι νωρίς ακόμα για να υπάρχει κάποια εικόνα για τις βάσεις. «Ας πάρουν λίγο τα παιδιά τις ανάσες τους, και σύντομα θα έχουν και τα αποτελέσματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9geqdfo435?integrationId=40599y14juihe6ly}