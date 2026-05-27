Η πληροφορία που μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά για τον Τάσο Δούση στον αέρα του «Buongiorno».

Μία νέα τηλεοπτική είδηση μοιράστηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου η Φαίη Σκορδά, αναφορικά με το επαγγελματικό μέλλον του Τάσου Δούση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μοιράστηκε η παρουσιάστρια με τους συνεργάτες της, ο παρουσιαστής των ταξιδιωτικών εκπομπών θα αναλάβει και ένα νέο πρόγραμμα στο σταθμό του ΟΡΕΝ, ενώ ελέγχεται και το ενδεχόμενο για μία τρίτη.

Όπως ανέφερε, η δεύτερη εκπομπή θα είναι σχολιαστική, ενώ η συνεργάτιδά της τόνισε ότι το νέο πρότζεκτ θα προβάλλεται στις 20:00 το βράδυ και ήδη αναζητά συνεργάτες.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Τάσος Δούσης, παρουσιάζει επί σειρά ετών την ταξιδιωτική εκπομπή «Εικόνες».