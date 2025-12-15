Αλλάζει το σκηνικό στα ενοίκια για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές από τον Γενάρη του 2026.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή μια σημαντική αλλαγή στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που φέρνει ταχύτερες λύσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η νέα ρύθμιση επιτρέπει την έκδοση «Διαταγής Απόδοσης Μισθίου» χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία εξώσεων.

Με διάφορες ερωταπαντήσεις, που δημοσιεύονται στα ΝΕΑ, η ΠΟΜΙΔΑ απαντά στο πόσο γρήγορα μπορεί να αδειάσει ένα ακίνητο μετά την λήξη του μισθωτηρίου αλλά και μετά την έννομη ενημέρωση του ιδιοκτήτη προς τον ενοικιαστή.

Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση για το νέο πλαίσιο που θα ισχύει σε λίγες μέρες, ο εκμισθωτής οφείλει πρώτα απ’ όλα να συντάξει και να αποστείλει μέσω δικαστικού επιμελητή, εξώδικη πρόσκληση, συνταγμένη από το δικηγόρο του, με την οποία θα του ανακοινώνει ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω παράταση της μίσθωσης και ότι ζητά την απόδοση του ακινήτου, λόγω λήξης του χρόνου της μίσθωσης.

Αν ζητά την απόδοσή του λόγω λήξης της αρχικής τριετίας της μίσθωσης, τότε θα πρέπει να την επιδώσει τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την παρέλευση του χρόνου της λήξης.

Αν όμως η μίσθωση είναι παλαιά και έχει καταστεί αορίστου χρόνου μετά την αρχική λήξη της, όπως οι περισσότερες παλαιές μισθώσεις, τότε μπορεί να κοινοποιήσει την εξώδικη πρόσκληση οποτεδήποτε αργότερα, πλην όμως και πάλι δεν μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης αν δεν παρέλθει τρίμηνο από την κοινοποίησή της.