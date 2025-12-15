Στο αίτημα των αγροτών για κάθετη επιβολή κατώτατης εγγυημένης τιμής, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «σε κάποια προϊόντα ΠΟΠ μπορεί να γίνουν επεξεργασίες για κατώτατη εγγυημένη τιμή αλλά όχι γενικά» και πως «αυτό πράγματι είναι ένα από τα δύσκολα αιτήματα», όμως «για τα υπόλοιπα αιτήματα σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες συζήτησης».

Η κυβέρνηση έχει βυθίσει στην απελπισία τους αγρότες, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 9,84.

Υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μετά από όσα έκανε αυτή η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα -εγκληματικά και ανερμάτιστα- όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα που δεν μπορεί να καταβάλει τις απαραίτητες ενισχύσεις στην ώρα τους, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε χρεοκοπία τους αγρότες». Είπε ότι η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σήμερα σε διάλογο, σημειώνοντας επί παραδείγματι, ότι «σε ένα από τα βασικά πράγματα που ζητούν οι αγρότες που είναι να υπάρχει ένα οργανισμός στα ευρωπαϊκά πρότυπα ενισχύσεων -όπως σε όλη την Ευρώπη- η κυβέρνηση "κοιτάζει αλλού"». Ανέφερε ότι άκουσε «την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο να λέει ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών», για να σχολιάσει πως «αν η Νέα Δημοκρατία μετά από τόσο καιρό δεν το γνωρίζει, τότε είναι εκτός τόπου χρόνου».

Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το σύνολο των αιτημάτων των αγροτών, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε πως «εμείς θέλουμε να γίνει διάλογος, αλλά για να γίνει διάλογος πρέπει αυτός να είναι με ένα συμφωνημένο πλαίσιο, όχι προσχηματικός και απλά για την επικοινωνία. Ένας διάλογος χωρίς τετελεσμένα». Σχολίασε πως στη χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού, «κάνει αναφορά σε ιδιαίτερα σημεία, τα οποία είναι στον αντίποδα εκείνων που λένε οι αγρότες». «Άρα, πρέπει να γίνει διάλογος από μηδενική βάση και εκεί βέβαια προφανώς θα είναι και τα δύο μέρη να κάνουν υποχωρήσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση, αυτή την στιγμή λέει ότι θα προχωρήσει την πολιτική της και αν θέλουν οι αγρότες ας την ακολουθήσουν» και ότι «είναι απλά και μόνο για μια επικοινωνία, παίζει blame game για να ρίξει ευθύνη στους αγρότες».

Επισήμανε όμως ότι υπάρχουν και αιτήματα που είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν πλήρως. Για παράδειγμα, στο αίτημα των αγροτών για κάθετη επιβολή κατώτατης εγγυημένης τιμής, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «σε κάποια προϊόντα ΠΟΠ μπορεί να γίνουν επεξεργασίες για κατώτατη εγγυημένη τιμή αλλά όχι γενικά» και πως «αυτό πράγματι είναι ένα από τα δύσκολα αιτήματα», όμως «για τα υπόλοιπα αιτήματα σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες συζήτησης».

«Η κοινωνία είναι αρκετά ώριμη και γνωρίζει ότι έχουμε μία κυβέρνηση που λειτουργεί με διαιρέσεις και προσπαθεί να διαιωνίσει την τοξικότητα. Είναι πολύ ώριμη η κοινωνία για να φάει την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι παντού φταίνε μόνο οι άλλοι», κατέληξε επί του θέματος.

Παράλληλα, ενόψει και της ψήφισης του προϋπολογισμού, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση σε αυτόν τον προϋπολογισμό αναγνωρίζει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα περιοριστεί το 2029 λίγο πάνω από τη μονάδα, αναγνωρίζει μόνη της ότι η ανάπτυξη που έχει δεν έχει ισχυρά θεμέλια και ότι ξοδεύτηκαν πάνω από 70 δισ. σε μια πρόσκαιρη κρατικοδίαιτη μεγέθυνση με ημερομηνία λήξης». Πρόσθεσε πως «όταν βλέπουμε ότι οι επενδύσεις από 10,2% προβλεπόμενα το 2026 θα πάνε στο 0,8% το 2029, τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό» και ότι «βρισκόμαστε σε ένα πολύ αρνητικό μέγεθος επενδύσεων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη». «Η κατανάλωση βασίστηκε πιο πολύ στην ανάπτυξη παρά στον δυναμισμό των επενδύσεων. Και βέβαια υπάρχει παταγώδης αποτυχία που φαίνεται αν δει κανείς και το έλλειμμα στο ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών και την αρνητική δημογραφική προβολή», συνέχισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση απέτυχε να θεμελιώσει ένα καλύτερο αύριο για την ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε τις δυνατότητες της χώρας και, αν δείτε τον προϋπολογισμό, προβλέπει τεράστια μείωση δαπανών για τις κοινωνικές λειτουργίες του κράτους την επόμενη τριετία». Ανέφερε ότι «πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να το κάνουν ανάπτυξη, παραγωγικές επενδύσεις, δυναμική οικονομία, ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισμού, αναδιάρθρωση επιχειρησιακών μονάδων, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομία, το σπατάλησαν σε μια κρατικοδίαιτη μεγέθυνση κάποιων κολλητών, η οποία έχει ημερομηνία λήξης το 2029». «Αυτό συνομολογεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ομολογεί ότι απέτυχε και στην ουσία αυτό είναι και η τρανή απόδειξη ότι πρέπει να φύγει. Ότι το φύλλο συκής έπεσε. Ένας προϋπολογισμός προσηλωμένος εμμονικά σε εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς αναπτυξιακό και παραγωγικό υπόβαθρο», τόνισε καταληκτικά.