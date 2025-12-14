Ο άνδρας πήγε χθες στο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα στο πόδι του και χωρίς να έχει κάποια άλλη πάθηση.

Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε στις «Εξελίξεις Τώρα» πως ο ασθενής που κατηγορείται πως ξυλοκόπησε βάναυσα έναν γιατρό στο Αίγιο είναι νεκρός.

Όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, ο άνδρας πήγε στο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα στο πόδι του και χωρίς να έχει κάποια άλλη πάθηση. Ωστόσο, έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι συγγενείς του απειλούν πως θα χτυπήσουν το προσωπικό, λέγοντας πως δεν τον πρόσεξαν όπως θα έπρεπε και γι' αυτό ο άνδρας έχασε τη ζωή του, με τον Μιχάλη Γιαννάκο να κάνει έκκληση προς την Αστυνομία να βρεθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε στο νοσοκομείο.