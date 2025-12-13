Όσα αναφέρει το θύμα.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 46χρονος άνδρας στο Αίγιο, έπειτα από την επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχτηκε από γνωστό πρώην παίκτη ριάλιτι.​

«Με αντικείμενο με χτύπησε, νομίζω εργαλείο ήταν. Το κράταγε κρυφά πίσω του», λέει το θύμα μιλώντας στο MEGA.

Ο ίδιος αναφέρει ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε παλαιότερη εκκρεμότητα αποζημίωσης, περίπου 200 ευρώ, την οποία δεν έλαβε ποτέ, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, στάθηκε αφορμή για να του κρατάει κακία. «Αυτός είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ, 200€ κάτι τέτοιο, και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε. Δεν αποζημιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, όχι δική μου», σημειώνει.​

Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστος του προκάλεσε επανειλημμένα ζημιές στα αυτοκίνητά του, σκίζοντας τα λάστιχα με σουβλί τέσσερις φορές μέσα σε έναν μήνα, μέχρι που αυτή τη φορά τον εντόπισε επί τόπου. «Μου έσκαγε τα λάστιχα με σουβλί, 4 φορές έχει γίνει τον τελευταίο μήνα. Αυτήν τη φορά τον έπιασα επ’ αυτοφώρω», περιγράφει.

