Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση του δράστη.

Ασύλληπτος παραμένει ο οδηγός Ι.Χ. που επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου στου Ζωγράφου το πρωί της Τρίτης, στέλνοντας τον 39χρονο άνδρα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 το πρωί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην 10η στάση Ζωγράφου, όταν ο οδηγός του Ι.Χ., σύμφωνα με μαρτυρίες, εξοργίστηκε επειδή πίστευε ότι το λεωφορείο δεν χρησιμοποίησε φλας σε προηγούμενη στάση. Ο δράστης έκλεισε τον δρόμο στο λεωφορείο, άρχισε να φωνάζει και να βρίζει, προκαλώντας τον οδηγό να κατέβει από το όχημά του.

Όταν ο 39χρονος προσπάθησε να εξηγήσει την κατάσταση, δέχθηκε αιφνιδιαστικά δύο γροθιές στο πρόσωπο και την κοιλιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ο δράστης επιβιβάστηκε στο Ι.Χ. του και τράπηκε σε φυγή. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκαν τραύμα στο φρύδι και σπασμένο δόντι.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση του δράστη, ενώ ο 39χρονος οδηγός αναμένεται να δώσει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, «ό,τι και να έγινε, δεν λύνουμε τις διαφορές μας με ξύλο. Θεωρώ λάθος από τον συγκεκριμένο οδηγό του Ι.Χ. να χτυπήσει έναν εργαζόμενο που προσπαθεί να μεταφέρει με ασφάλεια κόσμο».

Ο κ. Νικολακόπουλος πρόσθεσε ότι ο οδηγός λεωφορείου δεν κατέβηκε για να προκαλέσει, αλλά για να ηρεμήσει έναν άνθρωπο σε έξαλλη κατάσταση. Τόνισε επίσης ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, επισημαίνοντας τις δυσκολίες της καθημερινής εργασίας των οδηγών λεωφορείων: «Φανταστείτε έναν οδηγό λεωφορείου, 8 ώρες στον δρόμο με ένα μεγάλο και δυσκίνητο όχημα, τι αντιμετωπίζει καθημερινά».

Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως η παρουσία αστυνομικών μέσα στα λεωφορεία στη Δυτική Αττική, ο κ. Νικολακόπουλος υπογράμμισε ότι δεν είναι εφικτό να υπάρχει αστυνομικός σε κάθε όχημα. «Η προανάκριση θα δείξει τι ακριβώς συνέβη και η αστυνομία θα δώσει τις απαντήσεις», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deubuf5vbrqx?integrationId=40599y14juihe6ly}