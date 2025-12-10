Βροχή πυροτεχνημάτων έφερε τον πανικό στην Κοζάνη χθες το βράδυ.

Πρωτοφανής για την περιοχή της Κοζάνης «πόλεμος» επικίνδυνων πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Κοζάνης.

Εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος της όλης ενέργειας φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με τα πυροτεχνήματα, που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το επιβλητικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, τσιρίγματα ακούγονταν στο χώρο, ενώ υπάρχουν και μικροτραυματισμοί.

Να σημειώσουμε πως την ευθύνη της όλης διοργάνωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης και η δημοτική αρχή Κοκκαλιάρη, ενώ ακόμη είναι άγνωστο ποιός και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά και στο συγκεκριμένο σημείο τα πυροτεχνήματα.

