Ο δημοσιογράφος απάντησε πρώτη φορά για όσα συνέβησαν επί σκηνής με το δήμαρχο Βόλου.

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα κατά τη φωταγώγηση του Βόλου, ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για τη συμπεριφορά του δημάρχου Αχιλλέα Μπέου. Ο Πολύζος ξεκαθάρισε ότι τα σχόλια του δημάρχου δεν του φάνηκαν αστεία, αντίθετα του προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία.

Σε δηλώσεις του σε τοπικό μέσο, τόνισε ότι όχι μόνο δεν βρήκε αστεία τα όσα είπε ο δήμαρχος, αλλά του προκάλεσαν έντονη αποστροφή.

«Ό,τι κι αν συνέβη, η ενόχληση του Αχιλλέα Μπέου δεν του δίνει κανένα άλλοθι για το σχόλιο που ακολούθησε σχετικά με τον μπιπ στο σακάκι που φορούσα. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει ιδιωτικά για το γεγονός ότι λέει πράγματα που στενοχωρούν ανθρώπους. Δεν περίμενα όμως να γίνω ο αποδέκτης μιας τέτοιας συμπεριφοράς για να εκφράσω τη διαφωνία μου με τον τρόπο που εκφράζεται».

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι η συζήτηση για τη λέξη «μπιπ» που χρησιμοποίησε ο δήμαρχος ήταν εκτεταμένη. «Κάποιοι θεώρησαν ότι αφορούσε τον σχεδιαστή Νίκο Αποστολόπουλο, κάποιοι άλλοι εμένα. Σε κάθε περίπτωση, δεν με αφορά. Όπως δεν με αφορά και το χιούμορ που εκείνος θεωρεί αστείο. Έχουμε διαφορετική αισθητική, ακόμη και στο τι θεωρούμε χιούμορ. Προσωπικά, όχι μόνο δεν γελώ με αυτό, αλλά νιώθω αποστροφή».

Σχετικά με το γιατί δεν αποχώρησε, ο Σωτήρης Πολύζος εξήγησε: «Δεν παρουσιάζω εκδηλώσεις ως εθελοντής ή φίλος, αλλά ως μέρος της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Δεν ήθελα να γίνω κομμάτι ενός σόου για εντυπωσιασμό, γι’ αυτό έμεινα, μάλιστα πέρα από το συμφωνημένο χρόνο. Είμαι βέβαιος ότι κατάλαβε το λάθος του. Πίστευα ότι στη σχέση μας υπήρχε ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, το οποίο όμως παραβίασε. Λυπάμαι γι’ αυτό, αλλά δεν αισθάνομαι την ανάγκη να προσαρμοστώ σε όσα εκείνος πρεσβεύει».