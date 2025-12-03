Την εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Πειραιάθα παρουσιάσουν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος.

Ο Πειραιάς είνα έτοιμος να υποδεχτεί την εορταστική περίοδο και επίσημα, καθώς αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου.

Το εντυπωσιακό φυσικό έλατο ύψους 15 μέτρων, που έφτασε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής έχει στολιστεί με πάνω από 120.000 λαμπιόνια. Το δέντρο θα «ανάψει» την Κυριακή, με τον δήμαρχο της πόλης Γιάννη Μώραλη, να δίνει στις 19:30 το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης.

Αμέσως μετά τη φωταγώγηση, θα ακολουθήσει συναυλία με τηΛένα Ζευγαρά, ενώ την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, χαρίζοντας γιορτινές μελωδίες και μια ζεστή, συγκινητική ατμόσφαιρα.

Η ημερομηνία της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου μεταφέρθηκε για την Κυριακή, λόγω του επικαιροποιημένου δελτίου πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή και μετά από απόφαση του Δήμου Πειραιά που είχε ως γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση πολιτών και επισκεπτών, ώστε η μεγάλη εορταστική γιορτή της πόλης να πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.