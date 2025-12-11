Τα νοσοκομεία οφείλουν να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο.

Αποζημίωση 15 χιλιάδων ευρώ υποχρεούται να καταβάλει το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας στο νοσηλευτή ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν 12 χρόνια, όταν ένας 74χρονος Γερμανός που είχε χάσει τη γυναίκα του από ανακοπή, μπήκε στους χώρους του νοσοκομείου, χωρίς να γίνει αντιληπτός από το προσωπικό φύλαξης και τον πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφασή του, επικύρωσε το ποσό της αποζημίωσης που είχε επιδικαστεί στο νοσηλευτή από τα Διοικητικά Δικαστήρια για την αναπηρία που υπέστη, λόγω του τραυματισμού του, αναγνωρίζοντας πως το νοσοκομείο φέρει αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού, ακόμη και αν η φύλαξή του έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης (Security).

Ευθύνη των νοσοκομείων είναι οι έλεγχοι και η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού

Σύμφωνα με την απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ, τα νοσοκομεία οφείλουν επίσης να πραγματοποιούν ουσιαστική εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο. Επίσης, οι φύλακες πρέπει να αποτρέπουν την είσοδο προσώπων ή αντικειμένων που εμφανώς ενέχουν κίνδυνο και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση, το νοσοκομείο ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει από πλημμελή φύλαξη, ακόμη και όταν η αμέλεια βαραίνει το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο συμφώνησε με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου ως προς την αποζημίωση του νοσηλευτή, κρίνοντας ότι υπέστη μόνιμη και σοβαρή σωματική και ψυχική βλάβη λόγω του τραυματισμού του με συνέπειες στο επαγγελματικό και κοινωνικό του μέλλον.

Ωστόσο, το ΣτΕ αναίρεσε το σκέλος της εφετειακή απόφασης που αφορά το ποσό των 25.000 ευρώ το οποίο είχε επιδικαστεί στον νοσηλευτή λόγω ηθικής βλάβης. Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν πως το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη δεν καθορίζεται μόνο με βάση τις πραγματικές συνέπειες για τον παθόντα και δεν συνδέεται με την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη το Μάρτιο του 2013, όταν ο 74χρονος Γερμανός που έμενε χρόνια στην Ελλάδα, έχοντας κρυμμένη σε μία ψάθα, την καραμπίνα, πέρασε την είσοδο του νοσοκομείου, χωρίς να γίνει αντιληπτός και πυροβόλησε το νοσηλευτή θέλοντας προφανώς να εκδικηθεί για το θάνατο της συζύγου του.