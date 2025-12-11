Το Σάββατο η συνάντηση στο Παρίσι, προκειμένου να συζητηθεί το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία θα συναντηθούν το Σάββατο στο Παρίσι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τo Axios.

Οι πληροφορίες για αυτή τη συνάντηση έρχονται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε σήμερα πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Τραμπ ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει με τα εδάφη της. Το τηλεφώνημα ήταν εποικοδομητικό και όλες οι πλευρές επέδειξαν σεβασμό, συμπλήρωσε ο Μερτς. Όμως, χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι τέσσερις ηγέτες συζήτησαν «σε αρκετά έντονο ύφος» για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση του Παρισιού, η Ουκρανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία θα εκπροσωπηθούν από τους συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας. Όμως, δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα παραστεί ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών που είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, σημειώνει το Axios.

Ο Ρούμπιο ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με την Ουκρανία που έγιναν στη Γενεύη πριν από τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Ουάσινγκτον είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να κάνουν και τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άλλη μία πηγή του Axios, με γνώση του θέματος.

Την Τετάρτη, το Κίεβο έστειλε στην Ουάσινγκτον τη σημείο προς σημείο απάντησή του στο τελευταίο προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης. Η απάντηση περιελάμβανε νέες ιδέες για την επίλυση επίμαχων ζητημάτων, όπως το εδαφικό και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Λαβρόφ: Θέλουμε εγγυήσεις ασφαλείας για όλες τις πλευρές

Στο μεταξύ, σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θέλει να δει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για «όλες τις πλευρές» και το οποίο αντιμετωπίζει τις «ριζικές αιτίες της σύγκρουσης».

Η Μόσχα δεν θα αποδεχθεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επανέλαβε ο Λαβρόφ και δήλωσε ότι η Ρωσία έδωσε στις ΗΠΑ προτάσεις για «συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας». Ακόμα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλες οι παρεξηγήσεις με την Ουάσινγκτον επιλύθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ την προηγούμενη εβδομάδα.