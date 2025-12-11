Η Μόσχα επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από το ανατολικό Ντονμπάς και ο Ζελένσκι καλείται να πάρει αποφάσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε το ενδεχόμενο να τεθεί το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στα ανατολικά της Ουκρανίας σε δημοψήφισμα, καθώς το Κίεβο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να συμφωνήσει με τους όρους ενόςειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Η Μόσχα επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από το ανατολικό Ντονμπάς ενώ απαιτεί εδώ και καιρό από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως «Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς - δεν το δεχόμαστε αυτό... Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο».

Πριν από λίγες μέρες ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να διεξαγάγει εκλογές εντός των επόμενων μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα λάβει κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι έχουν ήδη δώσει την απάντησή τους στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και παρουσίασε ορισμένες από τις νέες προτάσεις των Αμερικανών.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ

Παράλληλα τα διεθνή Μέσα αναφέρουν πως οι ΗΠΑ πιέζουν για μια αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη» μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών στρατευμάτων στα ανατολικά της χώρας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουν τις ουκρανικές δυνάμεις να εγκαταλείπουν το έδαφος της περιοχής του Ντόνετσκ και ο υποτιθέμενος συμβιβασμός είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν σε αυτό το έδαφος... το οποίο ήδη αποκαλούν «ελεύθερη οικονομική ζώνη»», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, σε ενημέρωση στο Κίεβο.

Η Ρωσία δεν θα υποχρεωθεί να αποσυρθεί από την περιοχή του Ντόνετσκ ή από τις θέσεις της στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, αλλά θα αποσύρει στρατεύματα από τις περιοχές του Χάρκοβο, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Σούμι, σημείωσε ο Ζελένσκι.

Συνάντηση για το Ουκρανικό στο Παρίσι

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία θα συναντηθούν το Σάββατο στο Παρίσι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τo Axios. Οι πληροφορίες για αυτή τη συνάντηση έρχονται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε σήμερα πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Τραμπ ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει με τα εδάφη της. Το τηλεφώνημα ήταν εποικοδομητικό και όλες οι πλευρές επέδειξαν σεβασμό, συμπλήρωσε ο Μερτς. Όμως, χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι τέσσερις ηγέτες συζήτησαν «σε αρκετά έντονο ύφος» για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση του Παρισιού, η Ουκρανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία θα εκπροσωπηθούν από τους συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας. Όμως, δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα παραστεί ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών που είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, σημειώνει το Axios. Ο Ρούμπιο ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με την Ουκρανία που έγιναν στη Γενεύη πριν από τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Ουάσινγκτον είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να κάνουν και τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άλλη μία πηγή του Axios, με γνώση του θέματος.

Την Τετάρτη, το Κίεβο έστειλε στην Ουάσινγκτον τη σημείο προς σημείο απάντησή του στο τελευταίο προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης. Η απάντηση περιελάμβανε νέες ιδέες για την επίλυση επίμαχων ζητημάτων, όπως το εδαφικό και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θέλει να δει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για «όλες τις πλευρές» και το οποίο αντιμετωπίζει τις «ριζικές αιτίες της σύγκρουσης».

Η Μόσχα δεν θα αποδεχθεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επανέλαβε ο Λαβρόφ και δήλωσε ότι η Ρωσία έδωσε στις ΗΠΑ προτάσεις για «συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας». Ακόμα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλες οι παρεξηγήσεις με την Ουάσινγκτον επιλύθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ την προηγούμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες του Bloomberg/Axios