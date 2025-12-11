Μία απρόσμενη αναφορά έκανε η Λίλι Κόλινς, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris», στο πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Με αφορμή την πρεμιέρα της επόμενης σεζόν «Emily in Paris», στις 18 Δεκεμβρίου, η πρωταγωνίστρια της σειράς, Λίλι Κόλινς, βρέθηκε καλεσμένη στο «2Nihgt Show» με τον Τζίμι Φάλον, όπου και παραχώρησε μία σχετική συνέντευξη.

Το παράδοξο ωστόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ήταν όταν η ηθοποιός, έκανε μία απρόσμενη αναφορά στον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από το σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, η Λίλι Κόλινς, εξηγεί πως της έκανε εντύπωση που πρωθυπουργός, έχει αναφερθεί στην σειρά που πρωταγωνιστεί.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα της εκπομπή, η Λίλι Κόλινς, είχε σταθεί σε μία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το 2023, κατά την οποία εξηγούσε πως απολαμβάνει να βλέπει τη σειρά παρέα με τη σύζυγό του. Όπως φαίνεται λοιπόν, ο διάλογος ξεκίνησε με τον παρουσιαστεί να αναφέρει: «Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι φανατικός. Θέλει την Έμιλι πίσω στο Παρίσι».

Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, η ηθοποιός σημείωσε: «Είναι σαν ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο. Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το «Emily in Paris». Και ότι μετά από μία μεγάλη μέρα στο γραφείο, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση «Τι;» Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο… Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις «Emily in Paris»; Δεν κατάλαβα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο», είπε ενθουσιασμένη και με χαμόγελο η πρωταγωνίστρια της σειράς.

