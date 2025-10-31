Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας - Νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό που υπέστη.

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σύντομη νοσηλεία λόγω εγκεφαλικού που υπέστη πριν από 11 ημέρες.

Ο Νάνο υπήρξε ιδρυτής και ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 1992 έως το 2005 και διετέλεσε πρωθυπουργός της Αλβανίας το 1991, από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005. Γεννήθηκε το 1952 στα Τίρανα, σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε ως οικονομολόγος και ερευνητής πριν την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το 1991 ανέλαβε τη μεταβατική πρωθυπουργία με στόχο τη διεξαγωγή των πρώτων δημοκρατικών εκλογών, ενώ στη συνέχεια είχε εμπλακεί σε νομικές διαδικασίες με υποψίες διαφθοράς, αθωώθηκε όμως το 1999.

Τιμήθηκε πριν από δύο χρόνια με μετάλλιο από τον νυν πρωθυπουργό Έντι Ράμα για τη συμβολή του «στην οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία». Ο Νάνο αποχώρησε από την πολιτική το 2005 και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα στους πνεύμονες.

Ποιος ήταν ο Φάτος Νάνο

Ο Φάτος Νάνο γεννήθηκε στα Τίρανα το 1952 και ήταν γιος του πρώην διευθυντή της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης. Σπούδασε οικονομικά στα Τίρανα και ειδικεύτηκε στην Πολιτική Οικονομία. Μετά την αποφοίτησή του το 1978, εργάστηκε ως το 1981 στη διοίκηση των μεταλλουργικών εργοστασίων του Ελμπασάν και αργότερα ως οικονομολόγος σε αγρόκτημα. Το 1984 διορίστηκε ερευνητής κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και μεταρρυθμίσεων της οικονομίας της αγοράς των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών στα Τίρανα, όπου εργάστηκε μέχρι το 1990.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα. Το Δεκέμβριο του 1990 διορίστηκε γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και τον Ιανουάριο του 1991 προήχθη στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Το ίδιο έτος εκλέχτηκε πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στα τέλη Φεβρουαρίου 1991, ο Νάνο διορίστηκε πρωθυπουργός μεταβατικής κυβέρνησης με στόχο την οργάνωση των πρώτων δημοκρατικών μετακομμουνιστικών εκλογών της χώρας. Ο Νάνο διετέλεσε πρωθυπουργός της Αλβανίας το 1991 και ξανά από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005.

Αφού το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 22ας Μαρτίου 1992, το κοινοβούλιο συνέστησε στις αρχές του 1993 επιτροπή για να διερευνήσει τη δραστηριότητα του Νάνο με υποψίες διαφθοράς και κατάχρησης στη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρείχε η Ιταλία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το 1990 έως τις αρχές του 1992. Στις 3 Απριλίου 1994, ο Νάνο καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, αλλά αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 1999. Είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 1997.