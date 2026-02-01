Πρωταγωνιστές ήταν ο Γερεμέγεφ, ο Ντεσπόντοφ και ο Πέλκας.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική βραδιά, όπου ο αγώνας και το αποτέλεσμα πέρασαν αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα.

Πρωταγωνιστές ήταν ο Γερεμέγεφ, ο Ντεσπόντοφ και ο Πέλκας. Σκόραραν και είχαν ασίστ και οι τρεις τους. Έτσι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 44 βαθμούς, με τον Πανσερραϊκό να μένει στους 8 και δύσκολα να αποφεύγει τον υποβιβασμό όπως πάνε τα πράγματα.

Είναι χαρακτηριστικό για το ματς πως από το 26’ όταν και έγινε το 4-1, ήταν σα να… κατέβηκε ο διακόπτης. Κανείς δεν είχε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο και τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν αφιερωμένα στα συνθήματα των οπαδών για τους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Τα κρίσιμα λεπτά του αγώνα

5’ Γκολ 1-0: Ο Ντεσπόντοφ από δεξιά έκανε ωραία σέντρα, ο Γερεμέγεφ με άνεση πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

8’ Γκολ 2-0: Ωρα συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ αριστερά, ο Γερεμέγεφ έγινε κάτοχος στην περιοχή, είδε την κίνηση του Ντεσπόντοφ και του έκανε ωραία σέντρα, με τον Βούλγαρο να σκοράρει με άνεση!

12’ Γκολ 2-1: Ο Φέλτερ εκτέλεσε ωραία φάουλ λίγο έξω απ’ την περιοχή του ΠΑΟΚ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

19’ Γκολ 3-1: Σέντρα του Ντεσπόντοφ, κόντραρε η μπάλα, ο Γερεμέγεφ πήρε γυριστή κεφαλιά, ο Πέλκας έκανε το γυριστό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

26’ Γκολ 4-1: Φάουλ εκτελεσμένο από τον Πέλκα, ο Βολιάκο πετάχτηκε στο ύψος της μικρής περιοχής και με προβολή σκόραρε.

41’ Ο Γερεμέγεφ έκανε διαγώνιο σουτ, η μπάλα πέρασε άουτ.

61’ Ο Ντεσπόντοφ λίγο έξω απ’ την περιοχή έκανε το σουτ, δίπλα απ’ το δοκάρι η μπάλα και άουτ.

90’ Ο Χατσίδης σκόραρε από κοντά μετά από κόντρες, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για χέρι του νεαρού.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78’ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45’ Χατσίδης), Πέλκας (66’ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78’ Τάισον).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87’ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76’ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46’ Μασκανάκης).