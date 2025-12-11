Όσα αποκάλυψε ο Χάρης Λεμπιδάκης για τη σχέση του με τον Κώστα Τσουρό, λίγο καιρό μετά από την λήξη της συνεργασίας τους.

Λίγες εβδομάδες έχουν περάσει από όταν έγινε γνωστό πως ο Χάρης Λεμπιδάκης, αποχωρεί από την εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, όπου συνεργαζόταν με τον Κώστα Τσουρό, μία αλλαγή που αρχικά έφερε αναστάτωση στις ισορροπίες των δύο ανδρών.

Σήμερα ωστόσο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», προβλήθηκε μία σύντομη αλλά και αποκαλυπτική συνέντευξη του Χάρη Λεμπιδάκη κατά τη διάρκεια της οποία αναφέρεται στις σχέσεις που έχει πλέον με τον πρώην συνεργάτη του, αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Να σημειωθεί, πως η αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη από την εκπομπή «Το ΄χουμε», έγινε γνωστή μέσα από σχετική ανάρτηση στο Instagram, ενώ τις επόμενες ημέρες, ακολούθησαν αλλεπάλληλες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές.

Σχετικά λοιπόν με τα όσα έλαβαν χώρα μεταξύ τους, ο Χάαρης Λεμπιδάκης, αναφέρει: «Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κώστα αλλά είναι στις προθέσεις μου κάποια στιγμή μετά τις γιορτές που θα επιστρέψω να τον δω. Δεν μου έχει μείνει πικρία».

Παράλληλα, ο γνωστός δημοσιογράφος, αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στην τηλεόραση, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Μας κάνει έκπληξη αυτό; Για τους βαλτούς και τους φορετούς και αν ένας επιβάλλει κάποιον να μπει σε μια εκπομπή; Αυτό γινόταν πάντα. Είναι δύσκολα τα πράγματα στη τηλεόραση, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και την επόμενη σεζόν που θα δούμε λιγότερα πρόσωπα στην τηλεόραση και θα δούμε και λιγότερες εκπομπές γιατί θα είναι ακόμη μικρότερα τα bydget του χρόνου».

Τέλος, όσον αφορά τα επαγγελματικά του σχέδια, αποκάλυψε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αμερική λόγω δουλειάς: «Φτιάχνω τις αποσκευές μου, να φύγω για Αμερική…. Θέλω να επαναπροσδιορίσω κάποια πράγματα επαγγελματικά και θέλω, έστω, ανά μικρά διαστήματα, να κάνω πράγματα, να δίνου κάποιες εκπομπές στην Αμερική για τους ομογενείς».

