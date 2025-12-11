Το χρονικό ορόσημο που «κρίνει» την καιρική πορεία των Χριστουγέννων, πού εστιάζει ο Κολυδάς τα προγνωστικά του στοιχεία.

Μια πρώτη εκτίμηση των έως τώρα στοιχείων για τον καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα επιχειρεί να κάνει ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι η εικόνα παραμένει σε κάθε περίπτωση ακόμη ανοιχτή και ανατρέψιμη.

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι ο καιρός στη χώρα θα είναι ήπιος ως προς τις βροχοπτώσεις, χωρίς ακραία επεισόδια, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην περιφέρεια των πιο οργανωμένων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία κινούνται περισσότερο προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, τα φαινόμενα εμφανίζονται περιορισμένα και κυρίως τοπικού χαρακτήρα, χωρίς τάση για γενικευμένες ή επίμονες βροχές. Οι πιθανότερες βροχοπτώσεις εντοπίζονται στο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα, κυρίως λόγω παροδικών διαταραχών ή αποκομμένων χαμηλών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, τα δυτικά και βόρεια τμήματα φαίνεται να παραμένουν σχετικά φτωχά σε υετό, καθώς τα κύρια μέτωπα εκτονώνονται δυτικότερα. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, μέχρι περίπου τις 16 Δεκεμβρίου τα περισσότερα μέλη των προγνωστικών ensembles είναι συγκεντρωμένα γύρω από μια μέση τιμή. Αυτό δείχνει ότι τα μοντέλα συμφωνούν σε θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τις κλιματικές κανονικές τιμές στα 850 hPa, προσφέροντας μια σχετικά αξιόπιστη εικόνα για τις επόμενες ημέρες.

Τι αναφέρει ο Κολυδάς για τον καιρό μέχρι τις 16 Δεκέμβρη

Σε ανάρτησή του στο Χ, σημειώνει πως οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι πιο ήπιος ως προς τις βροχοπτώσεις. Όμως, όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, η εικόνα αυτή δεν έχει ακόμα «κλειδώσει». Μάλιστα σημειώνει πως οι προγνώσεις είναι επισφαλείς τόσο στη θερμοκρασία, όσο και στις βροχές, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. «Η εικόνα των βροχοπτώσεων στη χώρα για το προσεχές διάστημα δείχνει την Ελλάδα να παραμένει, προς το παρόν, στην περιφέρεια των πιο οργανωμένων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία κινούνται κυρίως δυτικότερα και βορειότερα, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, τα φαινόμενα εμφανίζονται περιορισμένα και κατά βάση τοπικού χαρακτήρα, χωρίς ενδείξεις για εκτεταμένες ή επίμονες βροχές σε πανελλαδική κλίμακα. Οι πιθανότερες βροχοπτώσεις αφορούν το Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα, κυρίως από παροδικές διαταραχές ή αποκομμένα χαμηλά στα νοτιοανατολικά της Μεσογείου. Αντίθετα, τα δυτικά και βόρεια τμήματα φαίνεται να παραμένουν πιο φτωχά σε υετό, καθώς τα κύρια μέτωπα εκτονώνονται δυτικότερα», αναφέρει.

Ειδικά για τον καιρό όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει ότι: «Βρισκόμαστε ακόμη περίπου δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, διάστημα μεγάλο σε μετεωρολογικούς όρους. Η εξέλιξη των συστημάτων στην Κεντρική Μεσόγειο μπορεί να αλλάξει τη συνολική εικόνα, καθώς τυχόν ενίσχυση χαμηλών εκεί θα μπορούσε να στρέψει περισσότερα υετοφόρα συστήματα προς τη χώρα μας».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, «μέχρι περίπου τις 16 Δεκεμβρίου, τα περισσότερα μέλη του ensemble είναι σχετικά συγκεντρωμένα γύρω από τη μέση τιμή. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα "συμφωνούν" σε μια εικόνα θερμοκρασιών κοντά ή ελαφρώς πάνω από τις κλιματικές κανονικές τιμές στα 850 hPa. Σε αυτό το διάστημα, η πρόγνωση θεωρείται ικανοποιητικά αξιόπιστη, τόσο για τη θερμοκρασία όσο και –σε γενικές γραμμές– για τον υετό».

Από 17 – 18 Δεκεμβρίου και μετά, παρατηρείται έντονη διασπορά των μελών. Κάποια σενάρια οδηγούν σε ψυχρότερες αέριες μάζες και άλλα διατηρούν ηπιότερες θερμοκρασίες. Η απόσταση μεταξύ των καμπυλών μεγαλώνει σημαντικά, κλασικό σημάδι ότι το σύστημα εισέρχεται σε περίοδο χαμηλής προβλεψιμότητας.

Συμπερασματικά ο Θοδωρής Κολυδάς καταλήγει: «Με τα σημερινά δεδομένα, ο καιρός δείχνει ήπιος ως προς τις βροχοπτώσεις, χωρίς ακραία επεισόδια, όμως η εικόνα δεν είναι “κλειδωμένη”. Οι προγνώσεις είναι επισφαλείς τόσο στη θερμοκρασία όσο και –πολύ περισσότερο– στον υετό, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Γι’ αυτό και κάθε αναφορά σε “συγκεκριμένο καιρό Χριστουγέννων” αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη. Τα ensembles δείχνουν το εύρος των πιθανών εξελίξεων, όχι την τελική έκβαση. Απαιτείται επιφύλαξη και επαναξιολόγηση τις επόμενες ημέρες, καθώς όσο πλησιάζουμε στις γιορτές τα προγνωστικά μπορούν να διαφοροποιηθούν αισθητά».

Το χρονικό ορόσημο της 17ης Δεκέμβρη που αλλάζουν όλα

Από τις 17–18 Δεκεμβρίου και μετά, όμως, η προβλεψιμότητα μειώνεται αισθητά. Παρατηρείται έντονη διασπορά των σεναρίων, με ορισμένα να οδηγούν σε εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών και άλλα να διατηρούν ηπιότερες συνθήκες. Η αυξανόμενη απόσταση μεταξύ των καμπυλών είναι το κλασικό σημάδι ότι η ατμόσφαιρα εισέρχεται σε περίοδο χαμηλής προβλεψιμότητας. Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε περίπου δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, διάστημα μεγάλο σε μετεωρολογικούς όρους. Η εξέλιξη των συστημάτων στην Κεντρική Μεσόγειο μπορεί ακόμη να αλλάξει την τελική εικόνα, καθώς τυχόν ενίσχυση χαμηλών σε αυτή την περιοχή θα μπορούσε να στρέψει περισσότερα υετοφόρα συστήματα προς την Ελλάδα.

«Μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί.Η πρώτη διαταραχή κάνει την πρώτη ουσιαστική ανατολική – βορειοανατολική μετατόπιση από τις 16/12 και μετά και από τις 17 Δεκεμβρίου η διαταραχή (trough) έχει μετακινηθεί πλέον προς κεντρική Μεσόγειο / νότια Ιταλία.Εδώ ξεκινά η διάσπαση της προβλεψιμότητας της ατμόσφαιρας. Κάποια σενάρια θέλουν το σύστημα να ανεβαίνει γρήγορα προς Ελλάδα, άλλα να καθυστερεί ή να παραμένει νοτιότερα. Από τις 18-20 Δεκεμβρίου το ανώτερο χαμηλό έχει πλέον φτάσει στο υψόμετρο της Ελλάδας, νότια–νοτιοδυτικά της Κρήτης και μεγάλο μέρος της χώρας επηρεάζεται. Είναι η φάση όπου τα σενάρια στα ENS αρχίζουν πραγματικά να “ανοίγουν” Άλλα δίνουν κακοκαιρία, άλλα μεταφέρουν τον κύριο πυρήνα προς το Κρητικό πέλαγος, άλλα τον μετατοπίζουν νοτιότερα προς Λιβύη.Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μέχρι τις μέρες των Χριστουγέννων.» καταλήγει όλο νόημα.

Συμπερασματικά, ο καιρός δείχνει προς το παρόν ήπιος και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, όμως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι προγνώσεις παραμένουν επισφαλείς τόσο για τη θερμοκρασία όσο και –ακόμη περισσότερο– για τον υετό, όσο πλησιάζουμε στις ημέρες των γιορτών. Για τον λόγο αυτό, κάθε αναφορά σε «συγκεκριμένο καιρό Χριστουγέννων» πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ότι τα ensembles αποτυπώνουν το εύρος των πιθανών εξελίξεων και όχι την τελική έκβαση, γι’ αυτό απαιτείται συνεχής επαναξιολόγηση των δεδομένων τις επόμενες ημέρες.