Πρεμιέρα έκανε ο Πάνος Κιάμος με την Πάολα.

Για τη συνεργασία του επί σκηνής μίλησαν ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τον ερμηνευτή να εκθειάζει την συνάδελφό του, τόσο καλλιτεχνικά όσο και για την προσωπικότητά της.

Οι δύο καλλιτέχνες, τόνισαν ότι από καιρό υπήρξε από το κοινό η επιθυμία να συνεργαστούν, ενώ πλέον έγινε πράξη, με την πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε πού χαρούμενοι που είμαστε μαζί και είμαστε εδώ», σημείωσε αρχικά ο Πάνος Κιάμος με την Πάολα να προσθέτει: «Μας λέγανε πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν είστε μαζί…».

Με αφορμή λοιπόν τη συνεργασία τους, και σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, ο ερμηνευτής, δήλωσε για την Πάολα στην κάμερα της εκπομπής: «Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια, που την έχω σε εκτίμηση, είναι ένα αντράκι, ένας καλός άνθωρπος και απλός άνθρωπος. Εγώ τυχαίνει να είμαι το ίδιο πράγμα και νομίζω ότι δένει αυτό το πράγμα. Είμαστε «βασάνια» και οι δύο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-desqd9xktpyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην δήλωση αυτή, η Πάολα, χάρισε ένα φιλί στο Πάνο Κιάμο, λέγοντας: «Δύο μάχιμοι καλό είναι να είναι μαζί. Όταν ο καλλιτέχνης δίνεται, φτάνει και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και οι δύο μας το κάναμε αυτό τόσα χρόνια και φέτος θα το κάνουμε και μαζί».