Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στα Καλύβια.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία έπειτα από εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια Αττικής και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό. Το όχημα ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη σε ένα γκαζάκι και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.