Ο 80χρονος κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 80χρονος ο οποίος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τον εμπρησμό του σπιτιού του γιου του στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά και φαίνεται να συνδέεται με οικογενειακές διαφορές.

Σύμφωνα με την απολογία του κατηγορούμενου, ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι ένιωθε πληγωμένος από τους γιους του. «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με τη γυναίκα και ιδρώσαμε», ανέφερε, αναφερόμενος στο σπίτι που ανατίναξε με εμπρηστικό μηχανισμό, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και φωτιά που θύμιζε έκρηξη.

Ο ένας γιος του κατηγορούμενου κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας του προσπαθούσε να τους ελέγχει και ότι βρίσκεται σε απόγνωση εξαιτίας των πράξεων του αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Παράλληλα, η νύφη του ηλικιωμένου ανέφερε ότι εκείνη και ο σύζυγός της απουσίαζαν από το σπίτι τη στιγμή του εμπρησμού και ότι ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά για την πυρκαγιά. «Ήταν σαν να έπεσε βόμβα», περιέγραψε χαρακτηριστικά τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και τριών μηνών, χωρίς αναστολή ή μετατροπή της ποινής. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.