Τι αναφέρουν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης και ο καταγγέλλων, Διονύσης Ντισό.

Καταγγελία για τις κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια της Άνω Πόλης ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω των κοινωνικών δικτύων, μετά από περιστατικό τραυματισμού στην οδό Ολυμπιάδος 80.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, γυναίκα 75 ετών σκόνταψε σε σπασμένη πλάκα πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο και να αποκτήσει εμφανή σημάδια από την πτώση.

Ο καταγγέλλων που είναι και κάτοικος της περιοχής, αναφέρει ότι είχε απευθυνθεί πριν από έναν χρόνο στην «Ώρα των Πολιτών» του Δήμου Θεσσαλονίκης, ζητώντας να τοποθετηθούν στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα ενημερωτικά φυλλάδια για τα δικαιώματα των κατοίκων και τις διαδικασίες αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται σε κακοτεχνίες.

Όπως υποστηρίζει, ο δήμος είχε τότε παραδεχτεί την ύπαρξη πολλών προβληματικών σημείων στην Άνω Πόλη και είχε ενημερώσει ότι οι επισκευές θα χρειαστούν χρόνο. Ωστόσο, ένα έτος μετά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας πεζών σε μια από τις πιο παλιές και τουριστικές περιοχές της πόλης, εκεί όπου τα φθαρμένα πεζοδρόμια, οι υπερυψώσεις και οι σπασμένες πλάκες αποτελούν καθημερινότητα για κατοίκους και επισκέπτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Τι είναι η «Ώρα των Πολιτών»

Η «Ώρα των Πολιτών» αποτελεί πρωτοβουλία με στόχο την απευθείας επικοινωνία της δημοτικής αρχής με τους δημότες. Σκοπός είναι η ενίσχυση του διαλόγου, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές μέσα από μια διαδικασία διαρκούς λογοδοσίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη καταγγελία θέτει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η πρωτοβουλία λειτουργεί αποτελεσματικά στην πράξη, ειδικά όταν αφορά ζητήματα αστικής υποδομής και ασφάλειας. Η parallaxi ήρθε σε επικοινωνια με τον Διονύση Ντισό που έκανε την καταγγελία. «Πέρυσι τον Δεκέμβριο μίλησα με την Ώρα των Πολιτών επειδή πολλοί κάτοικοι είχαν αναφέρει μπροστά στον δήμαρχο πως γίνονται πολλά ατυχήματα, άλλοι σπάνε πόδια, άλλοι τραυματίζονται και άλλοι διαμαρτύρονταν για τους δρόμους..

Ο ίδιος ο δήμαρχος ανέφερε στους κατοίκους πως γνωρίζει τα προβλήματα κακοτεχνιών στην Άνω Πόλη και πως ίσως σε πέντε με έξι χρόνια με κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα επισκευαστούν όλα. Εφόσον παραδέχονται όλα τα προβλήματα και μας λένε πως θα αργήσουν να φτιαχτούν, για ποιον λόγο η κοινότητα δεν ενημερώνει τον κόσμο ώστε να ξέρει τα δικαιώματά του όταν συμβαίνει κάτι παρόμοιο».

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης εκείνη την στιγμή

«Ο πολίτης εκείνη την στιγμή πρέπει να περιμένει την τροχαία – αστυνομία για να καταγράψει το συμβάν, αφετέρου να πάει στο νοσοκομείο και να πάρει χαρτιά. Με όλα τα παραπάνω να βρει έναν δικηγόρο να τα καταθέσει. Την διαδικασία αυτή πολλοί δεν την γνωρίζουν και πόσω μάλλον στην Άνω Πόλη που η κατάσταση είναι έτσι. Όλα αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα που δεν γνωρίζει ο πολίτης λόγω της κοινότητας που δεν κάνει τις κατάλληλες διαδικασίες για τον κόσμο να ενημερωθεί έτσι ώστε να κυνηγήσει την αποζημίωση του όταν πάθει κάτι. Όλο αυτό είναι κόντρα από όλη την κοινωνική εικόνα που θέλει να δώσει ο Δήμος»..

Τι σχολιάζει ο Πρόδρομος Νικηφορίδης

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, ανέφερε ότι πρόκειται για την κληρονομιά των προηγούμενων διοικήσεων, την οποία προσπαθούν να διορθώσουν, και τόνισε ότι δουλεύουν καθημερινά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει 1.630 δρόμους και 3.260 πεζοδρόμια..

Πηγή: parallaximag.gr