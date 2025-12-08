Τι δείχνουν οι έρευνες για τη βιταμίνη C.

Τα πρώτα συμπτώματα του κρυολογήματος κάνουν πολλούς από εμάς να «θυμηθούμε» ξαφνικά τη βιταμίνη C. Άλλοι, πιο επιμελείς, φροντίζουν να λαμβάνουν άφθονη για να αποφύγουν τέτοιες «περιπέτειες». Ισχύει όμως ότι η βιταμίνη C αποτελεί ένα «όπλο» κατά του κρυολογήματος;

Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την υγεία μας με πολλούς τρόπους, επισημαίνει ο Ντάνιελ Ντέιβις, επικεφαλής του τμήματος Βιοεπιστημών και καθηγητής Ανοσολογίας στο Imperial College London. Είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από επιβλαβείς ασταθείς ενώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις τοξίνες και τη ρύπανση, βοηθά το σώμα να απορροφά τον σίδηρο και χρησιμοποιείται στην παραγωγή κολλαγόνου.

Ωστόσο, συμπληρώνει, είναι μύθος ότι η λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης C ή η κατανάλωση πολλών χυμών πορτοκαλιού θα «αποτρέψουν» ένα κρυολόγημα ή θα μας βοηθήσει να αναρρώσουμε πιο γρήγορα.

Η άποψη πως η βιταμίνη C έχει «δυνάμεις» καταπολέμησης του κρυολογήματος είναι δημοφιλής εδώ και δεκαετίας και οφείλεται στον Λάινους Πόλινγκ, αναφέρει ο Ντάνιελ Ντέιβις. Ο βραβευμένος με δύο Νόμπελ και ένας από τους χημικούς με μεγαλύτερη επιρροή του 20ου αιώνα, συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση των βιταμινών. Όμως, υπερέβαλε με τα οφέλη της βιταμίνης C, εξηγεί και προσθέτει ότι το βιβλίο του Πόλινγκ «Βιταμίνη C και κοινό κρυολόγημα», του 1970, έγινε bestseller και πυροδότησε τόσο μεγάλη ζήτηση, που χτίστηκαν εργοστάσια για την παραγωγή συμπληρωμάτων.

Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης C είναι εξίσου πιθανό να κρυολογήσουν με εκείνους που δεν λαμβάνουν τέτοια σκευάσματα. Σε ό,τι αφορά στη διάρκεια των συμπτωμάτων, τα συμπληρώματα βιταμίνης C μπορεί να τη μειώσουν ελαφρώς- κατά περίποy 8% στους ενήλικες- αλλά η επίδραση είναι μέτριa.

«Επίσης είναι δύσκολο να ερμηνευτούν τα δεδομένα, επειδή οι άνθρωποι που παίρνουν τακτικά υψηλές δόσεις βιταμίνης C, συνήθως είναι πιο προσεκτικοί με την υγεία τους σε γενικές γραμμές», σημειώνει ο Ντέιβις.

Αντί για αυτό συνιστά να εστιάσουμε στη βιταμίνη D, εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες. «Είναι σαφώς πιο αποδεδειγμένο ότι είναι σημαντική για την υγεία του ανοσοποιητικού», καταλήγει.

