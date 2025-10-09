Ορισμένες τροφές ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλουν ώστε να ανακάμψει πιο γρήγορα ο οργανισμός.

Το παραμικρό συνάχι μπορεί να σας χαλάσει τη διάθεση, ειδικά κατά τη διάρκεια της εποχής τουκρυολογήματος, της γρίπης και των ιώσεων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μια επίσκεψη στην κουζίνα μπορεί να αποδειχθεί πιο ωφέλιμη απ’ ό,τι φαντάζεστε. Ορισμένες τροφές ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλουν ώστε ο οργανισμός να ανακάμψει πιο γρήγορα.

«Η διατροφή δεν έχει να κάνει μόνο με τις θερμίδες», τονίζει η Michele D. Rager, DCN, RDN-AP, LDN, FAND, επικεφαλής κλινικής διατροφής στην Berry Street. «Μπορούμε να κάνουμε επιλογές που μειώνουν τον κίνδυνο ασθένειας και βοηθούν να νιώσουμε καλύτερα πιο γρήγορα. Το φαγητό δεν αντικαθιστά το φάρμακο, αλλά μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο υποστήριξης του σώματος όταν βρίσκεται υπό πίεση — όπως κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος».

Η «All-Star» τροφή για το κρυολόγημα

Σύμφωνα με διαιτολόγους, τα εσπεριδοειδή —όπως το πορτοκάλι, το γκρέιπφρουτ και το λεμόνι— είναι η τροφή που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διάρκειας ενός κρυολογήματος.

Η Michelle Routhenstein, MS, RD, CDCES, CDN, καρδιολόγος-διαιτολόγος στο EntirelyNourished.com, εξηγεί:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα εσπεριδοειδή υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα με διάφορους τρόπους. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φλαβονοειδή και νερό — έναν συνδυασμό που βοηθά τον οργανισμό να αναρρώσει ταχύτερα».

1. Πλούσια σε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι ίσως το πιο γνωστό όπλο των εσπεριδοειδών. Πρόκειται για ένα υδατοδιαλυτό αντιοξειδωτικό που ενισχύει τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων και βοηθά το σώμα να καταπολεμά τις λοιμώξεις.

«Η βιταμίνη C δεν αποτρέπει απαραίτητα το κρυολόγημα, αλλά μπορεί να μειώσει τόσο τη διάρκεια όσο και την ένταση των συμπτωμάτων», εξηγεί η Λένα Μπάκοβιτς, MS, RDN, CNSC, διαιτολόγος στο Live It Up.

2. Φλαβονοειδή: φυσική ασπίδα ενάντια στη φλεγμονή

Εκτός από τη βιταμίνη C, τα εσπεριδοειδή περιέχουν ισχυρές φυτικές ενώσεις — όπως η εσπεριδίνη, η ναρινγίνη και η κερσετίνη — που διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις και αντιιικές ιδιότητες.

«Όταν το σώμα παλεύει με ένα κρυολόγημα, δημιουργείται φλεγμονώδης απόκριση. Αν αυτή είναι υπερβολική, τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο», σημειώνει η Routhenstein. «Οι ενώσεις των εσπεριδοειδών βοηθούν στη ρύθμιση αυτής της απόκρισης, επιτρέποντας στο σώμα να ανακάμψει αποτελεσματικότερα».

3. Ενυδατικά και δροσιστικά

Τα εσπεριδοειδή είναι επίσης πλούσια σε νερό και ηλεκτρολύτες, συμβάλλοντας στην πρόληψη της αφυδάτωσης — ενός παράγοντα που μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Ένα ποτήρι νερό με λίγο φρέσκο χυμό λεμονιού ή πορτοκαλιού μπορεί να είναι εξίσου ωφέλιμο όσο και αναζωογονητικό.

Πόση βιταμίνη C χρειάζεστε;

Η Rager αναφέρει ότι η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C είναι περίπου 75 mg για τις γυναίκες και 90 mg για τους άνδρες.

Ένα μέτριο πορτοκάλι περιέχει περίπου 70 mg

Μισό γκρέιπφρουτ περίπου 40 mg

Αν είστε άρρωστοι, μια ελαφρώς αυξημένη πρόσληψη (~200 mg/ημέρα) από φυσικές τροφές μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διάρκειας του κρυολογήματος.

Πώς να εντάξετε τα εσπεριδοειδή στη διατροφή σας

Οι ειδικοί προτείνουν μερικούς απλούς τρόπους:

Σε σαλάτα: Φτιάξτε βινεγκρέτ με φρέσκο χυμό εσπεριδοειδών, ελαιόλαδο, μέλι και μουστάρδα.

Σε κυρίως πιάτο: Ψητός σολομός με σκόρδο και λεμόνι — μια θρεπτική και αποτοξινωτική επιλογή.

Σε νερό: Προσθέστε φέτες λεμονιού ή πορτοκαλιού για φυσική γεύση και ενυδάτωση.

Ως σνακ: Πορτοκάλια ή κλημεντίνες είναι ιδανικές, πρακτικές επιλογές στο γραφείο ή στο σπίτι.

Και τελικά… μπορούν τα εσπεριδοειδή να «θεραπεύσουν» το κρυολόγημα;

Η απάντηση είναι όχι — καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να το κάνει. Όμως, τα εσπεριδοειδή αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο: μειώνουν τη διάρκεια, ελαφραίνουν τα συμπτώματα και υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό.

Συνδυάστε τα με άλλες ενισχυτικές τροφές, όπως μούρα, σπόρους (κολοκύθας, ηλίανθου) και ζυμωμένα προϊόντα (π.χ. γιαούρτι), για ακόμα μεγαλύτερη προστασία.

Και αν όλα τα άλλα αποτύχουν — ένα ζεστό πιάτο σούπα κοτόπουλου με νουντλς δεν έκανε ποτέ κακό!