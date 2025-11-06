Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, ο συνηθισμένος κατάλογος των εποχικών ιών κάνει ξανά την εμφάνισή του. Βήχας, συνάχι και συριγμός αντηχούν σε γραφεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Τα τελευταία στοιχεία του NHS δείχνουν αύξηση των ρινοϊών – γνωστών και ως κοινό κρυολόγημα – ενώ οι μολύνσεις από γρίπη παρουσιάζουν σταθερά ανοδική τάση και οι γιατροί προετοιμάζονται για πιθανή επιστροφή του RSV.

Στην εικόνα αυτή έρχεται να προστεθεί μια νέα παραλλαγή του Covid, καθιστώντας την προστασία του ανοσοποιητικού μας συστήματος πιο σημαντική από ποτέ.

Η δύναμη των συμπληρωμάτων

Μιλώντας στην Daily Mail, ο Δρ Ντόναλντ Γκραντ, γενικός ιατρός και ανώτερος κλινικός σύμβουλος στο The Independent Pharmacy, τόνισε: «Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη ώθηση, προστατεύοντάς μας από κοινές ασθένειες του φθινοπώρου και του χειμώνα, όπως το κρυολόγημα, η γρίπη ή ο νοροϊός».

Ωστόσο, παρά τη γνώση των ωφελειών τους, πολλοί Βρετανοί δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα συμπληρώματα. Σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας Πληροφόρησης για την Υγεία και τα Συμπληρώματα Διατροφής, ενώ το 70% των ερωτηθέντων γνώριζε τη σημασία της βιταμίνης D το χειμώνα, μόνο το 26% την κατανάλωνε. Η βιταμίνη D, που συνήθως προέρχεται από τον ήλιο, είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των οστών και την υποστήριξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος.

Η ίδια έρευνα αποκάλυψε έλλειψη βιταμίνης Α, φυλλικού οξέος (Β9), ασβεστίου, σεληνίου και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο διαιτολόγιο πολλών ενηλίκων. Οι ειδικοί συνιστούν τα ακόλουθα πέντε συμπληρώματα για να ενισχυθεί η άμυνα του οργανισμού κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες:

1. Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστατεύει τα κύτταρα του οργανισμού κατά την καταπολέμηση των ιών. Το NHS συνιστά στους ενήλικες 19-64 ετών να λαμβάνουν 40 mg ημερησίως. Φρούτα όπως τα εσπεριδοειδή, τα μούρα και τα πεπόνια αποτελούν καλές φυσικές πηγές.

Ο Δρ Γκραντ επισημαίνει: «Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση λοιμώξεων και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Το σώμα μας δεν την παράγει, οπότε η λήψη της μέσω διατροφής ή συμπληρωμάτων είναι ζωτικής σημασίας».

2. Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος υποστηρίζει τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων, μειώνει τη φλεγμονή και βοηθά στην καταπολέμηση λοιμώξεων. Το NHS συνιστά στους άνδρες 9,5 mg και στις γυναίκες 7 mg ημερησίως.

Κυρίως βρίσκεται σε ζωικές πηγές όπως κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η Δρ Έμμα Ντέρμπισαϊρ εξηγεί: «Λήψη ψευδαργύρου στην αρχή ενός κρυολογήματος μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της ασθένειας, βοηθώντας στην πρόληψη».

3. Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο εμπλέκεται σε πάνω από 300 σωματικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του ανοσοποιητικού. Βρίσκεται σε ξηρούς καρπούς, φυλλώδη λαχανικά, μαύρη σοκολάτα και δημητριακά ολικής αλέσεως. Το NHS συνιστά 270 mg ημερησίως για γυναίκες και 300 mg για άνδρες.

Ο Δρ Γκραντ τονίζει: «Το μαγνήσιο υποστηρίζει τον ύπνο, τη διάθεση και την υγεία του δέρματος, στοιχεία που συχνά επηρεάζονται τους χειμερινούς μήνες».

4. Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Τα ωμέγα-3 περιλαμβάνουν το EPA και το DHA, που συμβάλλουν στην καρδιακή υγεία, τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μείωση της φλεγμονής. Το NHS προτείνει 450-500 mg ημερησίως. Οι πηγές περιλαμβάνουν λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες) και φυτικές επιλογές όπως λιναρόσποροι και καρύδια.

Η Δρ Ντέρμπισαϊρ προσθέτει: «Τα ωμέγα-3 έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό και βοηθούν στην υγεία των ματιών».

5. Προβιοτικά

Τα προβιοτικά περιέχουν ζωντανούς μικροοργανισμούς που ενισχύουν την πέψη και υποστηρίζουν ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανοσολογική λειτουργία. Η κατανάλωση ζυμωμένων τροφών ή η λήψη συμπληρωμάτων μπορεί να βελτιώσει την ανοσολογική άμυνα.

Ο Δρ Ντέρμπισαϊρ σημειώνει: «Ένα υγιές μικροβίωμα ενισχύει την ανοσολογική υγεία, και τα προβιοτικά είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να το υποστηρίξουμε».