Ο Lyu Jae-cheol διορίζεται νέος CEO για την ενίσχυση της θεμελιώδους ανταγωνιστικότητας των βασικών επιχειρήσεων.

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε ότι ο Lyu Jae-cheol θα αναλάβει τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου. Ο κ. Lyu έχει ηγηθεί με επιτυχία του τομέα LG Home Appliance Solution (HS), οδηγώντας σε βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της επέκτασης των δραστηριοτήτων B2B, των συνδρομητικών και των direct-to-consumer (D2C) επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και της συνεχούς ηγετικής θέσης της LG με βάση τις βασικές της δυνάμεις στις οικιακές συσκευές.

Ως CEO, ο κ. Lyu θα επικεντρωθεί στη διάδοση του κορυφαίου DNA της LG στις οικιακές συσκευές – που βασίζεται στην παροχή διαφοροποιημένης αξίας προς τον καταναλωτή – σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενισχύοντας περαιτέρω τη βασική ανταγωνιστικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της εταιρείας.

Ο κ. Lyu εντάχθηκε στην Goldstar (νυν LG Electronics) το 1989 ως ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Οικιακών Συσκευών και έχει αφιερώσει σχεδόν τη μισή του καριέρα στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) οικιακών συσκευών, αποκτώντας βαθιά τεχνική τεχνογνωσία που καθόρισε τη διοικητική του προσέγγιση. Από το 2021, έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής της Εταιρείας H&A (νυν HS), οδηγώντας την LG στην κορυφή ως το παγκόσμιο No. 1 brand οικιακών συσκευών.

Παρά την καθυστερημένη ανάκαμψη της καταναλωτικής ζήτησης και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην αγορά, ενίσχυσε την ηγετική θέση των βασικών προϊόντων ενώ έθεσε τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω συνεχούς R&D. Επίσης, επέκτεινε το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο της HS Company αναπτύσσοντας υπηρεσίες συνδρομής συσκευών, την ανάπτυξη διαδικτυακών καναλιών και B2B δραστηριότητες όπως built-in συσκευές και λύσεις εξαρτημάτων.

Μετάβαση Ηγεσίας

Ο William Cho θα αποχωρήσει από τον ρόλο του για να υποστηρίξει μια ομαλή μετάβαση, έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για βιώσιμη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του ως CEO.

Ο κ. Cho, που εντάχθηκε στην LG το 1987 και έχει αφιερώσει 37 χρόνια στην εταιρεία, επέκτεινε τις δραστηριότητες της LG πέρα από τις οικιακές συσκευές σε τομείς όπως η κινητικότητα και οι εμπορικοί χώροι, και διαμόρφωσε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όραμα για τον μετασχηματισμό της LG σε μια Smart Life Solution Company που συνδέει και επεκτείνει την εμπειρία του πελάτη σε διαφορετικούς χώρους.

Η στρατηγική του κατεύθυνση έδωσε προτεραιότητα στην απόδοση των βασικών επιχειρηματικών τομέων· στην ανάπτυξη σε B2B, non-hardware και D2C περιοχές· στην επέκταση σε αγορές του Global South με υψηλό δυναμικό· και στην εξερεύνηση νέων επιχειρηματικών τομέων – καθένας εκ των οποίων αποτέλεσε βασικό ορόσημο στη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξης της LG.

Για την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης των δύο βασικών πυλώνων B2B της LG – λύσεων οχημάτων και HVAC – η εταιρεία προήγαγε τον Eun Seok-hyun, επικεφαλής της Εταιρείας Vehicle Solution (VS), και τον James Lee, επικεφαλής της Εταιρείας Eco Solution (ES), σε προέδρους.

Ο Kwack Do-yeong, που διαθέτει εκτενή εμπειρία στις πωλήσεις και τη στρατηγική στην HS Company και βαθιά κατανόηση των παγκόσμιων αγορών, διορίστηκε Περιφερειακός Εκπρόσωπος της LG Electronics Βόρειας Αμερικής και επικεφαλής της LG Electronics USA.

Αναδιοργάνωση 2026

Οι φετινές οργανωτικές αλλαγές εστιάζουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, δημιουργώντας μια πιο ευέλικτη δομή λήψης αποφάσεων ικανή να ανταποκρίνεται σε ταχείες εξωτερικές μεταβολές, ενώ ενισχύουν επιλεκτικές και στοχευμένες λειτουργίες ώστε να επιταχυνθεί η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική χαρτοφυλακίου της LG.

Η LG θα διατηρήσει την υπάρχουσα δομή των τεσσάρων Εταιρειών (Companies), εξασφαλίζοντας γρήγορη και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Company. Παρόμοιες και συναφείς λειτουργίες σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς θα ενοποιηθούν προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να βελτιωθεί η εκτελεστική αποτελεσματικότητα.

Με τον διορισμό του κ. Lyu ως CEO, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Baek Seung-tae, πρώην επικεφαλής του Kitchen Solutions Business, θα αναλάβει την ηγεσία της HS Company. Ο Baek έχει ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των συσκευών μέσα από ηγετικούς ρόλους τόσο στο Living Solutions όσο και στο Kitchen Solutions Business και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να προωθήσει τις παγκόσμιες στρατηγικές παραγωγής υπό τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Οι επικεφαλής των Media Entertainment Solution (MS), VS και ES Companies θα παραμείνουν στις θέσεις τους ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η στρατηγική δυναμική.

Ενίσχυση των Βάσεων Ανάπτυξης για Μελλοντικές και Υψηλού Δυναμικού Επιχειρήσεις

Παράλληλα με την οργανωτική αποτελεσματικότητα, η LG δημιουργεί νέους κινητήρες ανάπτυξης σε τομείς υψηλού δυναμικού, όπως HVAC, webOS και ρομποτική.

Η HS Company θα δημιουργήσει τη νέα HS B2B Overseas Sales Division για την ανάπτυξη των παγκόσμιων δραστηριοτήτων built-in και builder-focused, και θα αναβαθμίσει τη Built-in/Cooking Business Division σε Business.

Η HS Robotics Lab θα δημιουργηθεί εκ νέου, ενσωματώνοντας επιλεγμένες λειτουργίες από το Advanced Robotics Lab του Chief Technology Office. Ο ερευνητής Lee Jae-wook, που ηγήθηκε της ομάδας Humanoid Robot Task, θα αναλάβει επικεφαλής του εργαστηρίου.

Η MS Company θα ενοποιήσει τις δραστηριότητες TV και IT σε μία Display Business και θα δημιουργήσει μια Display Product Development Group για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Το webOS Advertisement Business Department θα αναβαθμιστεί σε Business για να ενισχύσει τη στήριξη στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που βασίζονται στο webOS.

Η ES Company θα δημιουργήσει μια νέα Applied Business Division επικεντρωμένη σε HVAC λύσεις για ψύξη data centers, εξαερισμό, ψύξη-θέρμανση και πυρηνική ενέργεια, ενώ θα λανσάρει το ES M&A Division και το ES Overseas Sales Division για την υποστήριξη τοπικών, end-to-end διεθνών δραστηριοτήτων.

Στο Chief Technology Office, το νέο HS Advanced Research Lab θα ενισχύσει τη θεμελιώδη τεχνολογική ανταγωνιστικότητα, ενώ το Next-Generation Computing Lab θα ενισχύσει την ηγεσία σε αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η κβαντική και κατανεμημένη υπολογιστική και η ασφάλεια επόμενης γενιάς.

Για την προώθηση του εταιρικού ψηφιακού μετασχηματισμού με AI, το υφιστάμενο DX Center και η Business Process Innovation Division θα ενοποιηθούν σε έναν νέο οργανισμό, το AX Center. Υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Cho Jung-bum, πρώην επικεφαλής του DX Center, το AX Center θα ηγηθεί των προσπαθειών για επιτάχυνση της υιοθέτησης AI, ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, προώθηση R&D και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Όλοι οι διορισμοί και οι οργανωτικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι προαγωγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.