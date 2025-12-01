Ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι «Η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει τώρα.Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων…»

Οξύνεται η αντιπαράθεση γύρω από τα έργα στη Βασιλίσσης Σοφίας, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να εκφράζει ανοιχτά την αγανάκτησή του για τη στασιμότητα που επικρατεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανάδοχο εταιρεία, από το συνολικό κόστος του έργου –που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ– 2,5 εκατ. ευρώ παραμένουν ακόμη απλήρωτα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ουσιαστική παύση των εργασιών.

Ο κ. Δούκας κάνει λόγο για έργο που «έχει στοιχειώσει», τονίζοντας ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Δεν κρύβει, μάλιστα, την ενόχλησή του για το γεγονός ότι, όπως λέει, «κάποιοι φαίνεται πως θέλουν το έργο να μη τελειώσει ποτέ».

Ο Δήμαρχος ζητά άμεση λύση και ξεκαθαρίζει ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για το πώς οδηγήθηκε το έργο σε αυτό το αδιέξοδο, σημειώνοντας πως η πόλη δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τέτοιου είδους «εκκρεμότητες» που χρονίζουν.

