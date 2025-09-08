Xάρης Δούκας: Το 83% των κατοίκων λέει «ναι» στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας

«Η Βασιλίσσης Όλγας δε μπορεί να παραμένει κλειστή, κόβοντας την Αθήνα στα δύο. Πρέπει να ανοίξει με σχέδιο, να γίνει ένας δρόμος που αποσυμφορεί και εξυπηρετεί όλους τους Αθηναίους, όχι τους λίγους.»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο της συζήτησης για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» στον Νέο Κόσμο παρουσίασε το νέο σχέδιο για την Βασιλίσσης Όλγας που διορθώνει τις παραλείψεις του παρελθόντος και ανοίγει τον δρόμο για όλους.

«Η Βασιλίσσης Όλγας έκλεισε πέντε χρόνια χωρίς ποτέ να μπει μπουλντόζα, με μια μελέτη που έγινε εν μέσω Covid και χωρίς αυτοκίνητα στους δρόμους. Αποτέλεσμα: χάος, ταλαιπωρία, ένας δρόμος βαμμένος με χρώματα, αλλά χωρίς έργο. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της νέας κυκλοφοριακής μελέτης που έγινε μέσα τον Ιούνιο. Με μελέτη και σχέδιο να παραδοθεί ένας δρόμος που αποσυμφορεί, συνδέει και υπηρετεί όλους τους Αθηναίους». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Η Βασιλίσσης Όλγας ξανανοίγει με σχέδιο, νομιμότητα και ισορροπία. Δεν είναι πια ένας δρόμος για λίγους, αλλά ένας άξονας για πολλούς»

Ο κ Δούκας, ανέλυσε με λεπτομέρεια το έργο για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, δίνοντας έμφαση στα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από αυτή την αλλαγή. «Η Βασιλίσσης Όλγας δεν μπορεί να παραμένει κλειστή, κόβοντας την Αθήνα στα δύο. Ανοίγει με σχέδιο, νομιμότητα και ισορροπία. Δεν είναι πια δρόμος για λίγους, αλλά ένας άξονας για όλους». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων «εκπονήθηκε πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη (Ιούνιος 2025), η οποία προβλέπει συνολική βελτίωση κυκλοφορίας με μεγάλη μείωση καθυστερήσεων, έως και 20%, καθώς και μείωση ρύπων στην ευρύτερη περιοχή. Θα λειτουργεί ως πολυτροπικός διάδρομος: Πεζοί, Ποδηλάτες, Τραμ, Τρόλεϊ και λίγα ΙΧ με χαμηλή ταχύτητα (<20 χλμ/ώρα). Οι επιπτώσεις στα ΜΜΜ αναμένεται να είναι πολύ μικρές. Δημιουργείται εκτεταμένη διαδρομή πεζών με πράσινο, από το Ζάππειο έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Το σχέδιο ανάπλασης δεν αλλάζει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, διορθώνονται παραλείψεις και προχειρότητες του παρελθόντος. Η διέλευση ΙΧ δεν επηρεάζει τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν. (Όπως συμβαίνει και με την Πύλη του Αδριανού).

Στόχος: βιώσιμη κινητικότητα, καλύτερη ροή, λιγότερη ρύπανση.»

Η σημερινή εκδήλωση του κύκλου «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» είναι προγραμματισμένη στην 3η Δημοτική Κοινότητα, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, στις 18:30.

Το 83% λέει «ναι» στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας

«Ναι» στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας για τα αυτοκίνητα είπε το 83% των κατοίκων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, που πήρε μέρος στο συμμετοχικό εργαστήριο του Δήμου Αθηναίων για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών», το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη Λέσχη Φιλίας Νέου Κόσμου “Η Ανάληψη του Κυρίου». Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων πολλοί κάτοικοι του Παγκρατίου, κλήθηκαν να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: «Πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγα για τα αυτοκίνητα;». Η συντριπτική πλειονότητα (83%), έδωσε θετική απάντηση, με μόλις το 17% να εκφράζει την αντίθεσή του.

Οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία απάντησαν και στο ερώτημα «ποιο είναι το σημαντικότερο όφελος από το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας» ως εξής:

- 45%: μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης

- 20%: λειτουργία ως πολυτροπικός δρόμος (συνύπαρξη ΜΜΕ, ΙΧ, πεζών με σαφείς κανόνες)

- 20%: πιο εύκολες μετακινήσεις για τους κατοίκους της περιοχής

- 10%: ισότιμη μεταχείριση πολιτών

- 6%: καλύτερη ροή οχημάτων, λιγότερη ρύπανση

Η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» στη 2η Δημοτική Κοινότητα

Μετά τη συζήτηση για την Όλγας, οι πολίτες, με διαδραστικά εργαλεία (ψηφιακή ψηφοφορία, ομαδική χαρτογράφηση), μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό, κατέθεσαν ιδέες για ασφαλείς διαδρομές, πράσινους χώρους και παρεμβάσεις στη γειτονιά. Για όσους δεν προτίμησαν την ψηφιακή συμμετοχή υπήρχαν διαθέσιμα και τα παραδοσιακά μέσα.

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης & Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, δήλωσε: «Η 2η Δημοτική Κοινότητα είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης. Και τώρα αλλάζει με έργα που όλοι θα απολαμβάνουμε: ασφαλείς δρόμοι, πράσινοι χώροι, παιδικές χαρές και αναβαθμισμένες σχολικές αυλές. Μαζί με τους κατοίκους της Κοινότητας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το μέλλον της γειτονιάς μας».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν έργα και δράσεις που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται στην περιοχή, μεταξύ άλλων:

Φωτισμός: Αποκατάσταση φωτισμού στο Πάρκο Δημήτρη Μπέη και γύρω οδούς, αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Χριστιανουπόλεως. Έχουμε αντικαταστήσει 6.094 φωτιστικά σώματα με LED και επισκευάσει και αποκαταστήσει 3.286 σημεία.

Δημόσιος Χώρος: Κατεδάφιση τριών επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και ενός ρυμοτομούμενου κτιρίου (προσεχώς), Ανάδειξη Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών (σε εξέλιξη), Ολοκλήρωση μελέτης για την εγκατάσταση προστατευτικού τείχους στο βράχο στην οδό Μπαρμπάνου.

Νέες παιδικές χαρές στις οδούς Δαμάρεως & Αλκέτου και Ραυτοπούλου & Σουλιωτών (εγκαίνια Σεπτέμβριο), εκτεταμένες συντηρήσεις στην παιδική χαρά Χέλντραϊχ, προγραμματισμός νέας στην Κριναγόρου & Θεοκλήτου.

Αθλητικοί χώροι: Ανακατασκευές σε γήπεδα μπάσκετ (Πλ. Πλυτά, Πυθέου & Αγκύλης, Ευτυχίδου & Σπ. Μερκούρη), μεγάλη ανακαίνιση στο κλειστό γήπεδο Μετς με τη στήριξη της Περιφέρειας.

Σχολεία: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε 45 σχολεία, έργα πυροπροστασίας σε 9 σχολικά συγκροτήματα, αποκατάσταση αύλειων χώρων σε 5, μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σε 3 κτίρια, ενώ προγραμματίζεται και η Εφαρμογή Έξυπνων Διαβάσεων.

Αστικές παρεμβάσεις: Ανακατασκευές πεζοδρομίων (4.940 τ.μ.), νέες ράμπες ΑμεΑ (90), αναβαθμίσεις οδικού δικτύου (4.608 τ.μ.), πεζοδρομήσεις σε βασικούς δρόμους (Αριστοξένου, Αναξάρχου, Γλαύκου, Δαφνοπάτη, κ.ά.).

Πολιτιστική Κληρονομιά: Τοποθέτηση αγάλματος Κωστή Παλαμά, προτομής Χατζιδάκι, πλακέτας Σπ. Μουστακλή, αποκατάσταση αγάλματος Σπύρου Λούη, μελλοντική τοποθέτηση αγάλματος Εφήβου στην πλατεία Αγίου Σώστη.

Καθαριότητα και βιωσιμότητα: Απομάκρυνση 122 εγκαταλελειμμένων οχημάτων, πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων με 92 καφέ κάδους με βιοφίλτρα.

Συγκοινωνία: Σχεδιασμός Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας 8 χλμ. με 30 στάσεις που θα συνδέουν Γουδή – Παγκράτι – Νέο Κόσμο.

Στη συνέχεια, οι κάτοικοι της 2ης ΔΚ εργάστηκαν σε ομάδες πάνω σε χάρτες της περιοχής, καταγράφοντας προτάσεις για ασφαλείς και προσβάσιμες διαδρομές, χώρους πρασίνου και βελτιώσεις στη γειτονιά. Το εργαστήριο συγκέντρωσε πλήθος δεδομένων, τα οποία θα ομαδοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν ώστε να σχεδιαστούν οι πρώτες ζώνες – διαδρομές προτεραιότητας.

Το συμμετοχικό εργαστήριο της Ανοιχτής Γειτονιάς 15 λεπτών

Η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» είναι μια γειτονιά όπου κάθε πολίτης έχει σε 15 λεπτά πρόσβαση με τα πόδια ή το ποδήλατο σε βασικές υπηρεσίες, πάρκα, σχολεία, χώρους πολιτισμού και συγκοινωνία. Στόχος είναι η προώθηση του περπατήματος, η μείωση της χρήσης ΙΧ, η ενίσχυση του πρασίνου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με τα επόμενα εργαστήρια να είναι ανοιχτά σε όλους τους κατοίκους. Όσοι δεν καταφέρουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, μπορούν να το κάνουν διαδικτυακά έως τις 15 Σεπτεμβρίου, στον σύνδεσμο https://platform.participatorylab.org/enroll/category/geitonies15