Ο ιδιοκτήτης του οχήματος στα Καλύβια βρήκε τη σακούλα και ειδοποίησε την αστυνομία.

Μέσα σε μια σακούλα ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός που εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια και λίγο αργότερα έγινε ελεγχόμενη έκρηξη.

Λίγο μετά τις 21:00 της Δευτέρας ένας άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, εντόπισε μία σακούλα κάτω από το αυτοκίνητό του, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ρήγα Φεραίου, στα Καλύβια. Η σακούλα ήταν δεμένη με δεματικά καλωδίων.

Ο άνδρας ειδοποίησε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη.

Η σακούλα περιείχε τρία γκαζάκια, σπίρτα και τρία μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την ΕΛ.ΑΣ.