Μέσα σε μια σακούλα ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός που εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια και λίγο αργότερα έγινε ελεγχόμενη έκρηξη.
Λίγο μετά τις 21:00 της Δευτέρας ένας άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, εντόπισε μία σακούλα κάτω από το αυτοκίνητό του, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ρήγα Φεραίου, στα Καλύβια. Η σακούλα ήταν δεμένη με δεματικά καλωδίων.
Ο άνδρας ειδοποίησε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη.
Η σακούλα περιείχε τρία γκαζάκια, σπίρτα και τρία μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την ΕΛ.ΑΣ.