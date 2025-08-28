Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Τεχνολογία

Το ChatGPT έδωσε «συνταγή» για βόμβα και συμβουλές για hacking κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Το ChatGPT έδωσε «συνταγή» για βόμβα και συμβουλές για hacking κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας Φωτογραφία: UNSPLASH
Οι δοκιμές δεν αποτελούν άμεση αντανάκλαση του πώς συμπεριφέρονται τα μοντέλα ChatGPT σε δημόσια χρήση, όταν εφαρμόζονται πρόσθετα φίλτρα ασφαλείας, αλλά οι ερευνητές παρατήρησαν «ανησυχητική συμπεριφορά» στα μοντέλα GPT-4o και GPT-4.1.

Ένα μοντέλο ChatGPT έδωσε σε ερευνητές λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να βομβαρδίσουν έναν αθλητικό χώρο. Ανάμεσα στις οδηγίες ήταν τα αδύναμα σημεία συγκεκριμένων σταδίων, συνταγή για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών αλλά και συμβουλές για την κάλυψη των διαδρομών διαφυγής.

Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν σε δοκιμές ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι. Το GPT-4.1 της OpenAI περιέγραψε επίσης λεπτομερώς πώς μπορεί κάποιος να μετατρέψει τον άνθρακα σε όπλο και πώς μπορεί να παράγει δύο είδη παράνομων ναρκωτικών.

Οι έρευνες ήταν μέρος μιας ασυνήθιστης συνεργασίας μεταξύ της OpenAI και της αντίπαλης εταιρείας Anthropic, που ιδρύθηκε από ειδικούς που εγκατέλειψαν την OpenAI λόγω ανησυχιών τους για την ασφάλεια. Κάθε εταιρεία δοκίμασε τα μοντέλα της άλλης, ασκώντας ιδιαίτερη πίεση για να συμβάλλουν σε επικίνδυνες εργασίες.

Οι δοκιμές δεν αποτελούν άμεση αντανάκλαση του πώς συμπεριφέρονται τα μοντέλα σε δημόσια χρήση, όταν εφαρμόζονται πρόσθετα φίλτρα ασφαλείας, όμως η Anthropic δήλωσε ότι παρατήρησε «ανησυχητική συμπεριφορά... σχετικά με την κακή χρήση» στα GPT-4o και GPT-4.1. Επισήμανε ακόμα την ολοένα και πιο επείγουσα ανάγκη για τις αξιολογήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic αποκάλυψε επίσης ότι το μοντέλο Claude είχε χρησιμοποιηθεί σε μια απόπειρα επιχείρησης εκβιασμού, από Βορειοκορεάτες πράκτορες που πλαστογραφούσαν αιτήσεις εργασίας σε διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας και στην πώληση πακέτων ransomware που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη έναντι 1.200 δολαρίων.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει «οπλιστεί» με μοντέλα που χρησιμοποιούνται τώρα για την εκτέλεση εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων και την ενεργοποίηση απάτης. «Αυτά τα εργαλεία μπορούν να προσαρμοστούν σε αμυντικά μέτρα, όπως συστήματα ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού, σε πραγματικό χρόνο. Αναμένουμε ότι επιθέσεις σαν κι αυτή θα γίνουν πιο συχνές, καθώς η κωδικοποίηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μειώνει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για το κυβερνοέγκλημα».

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι δημοσιεύουν τα ευρήματα για να δημιουργήσουν διαφάνεια στις «αξιολογήσεις», οι οποίες συχνά τηρούνται εσωτερικά από εταιρείες που αγωνίζονται να αναπτύξουν ολοένα και πιο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Η OpenAI δήλωσε ότι το ChatGPT-5, που ξεκίνησε μετά τις έρευνες, «δείχνει σημαντικές βελτιώσεις σε τομείς όπως οι παραισθήσεις και η αντίσταση στην κακή χρήση».

Η Anthropic, από την πλευρά της τόνισε ότι είναι πιθανό πολλές από τις διόδους κακής χρήσης που μελέτησε να μην ήταν δυνατές στην πράξη εάν είχαν εγκατασταθεί μέτρα ασφαλείας εκτός του μοντέλου. «Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες, τα συστήματα ενδέχεται να επιχειρήσουν να προβούν σε ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες», προειδοποίησε.

Οι ερευνητές της Anthropic συνεργάστηκαν κατά την έρευνα με τα μοντέλα AI για χρήση εργαλείων του dark web με σκοπό την αγορά πυρηνικών υλικών, κλεμμένων ταυτοτήτων και φαιντανύλης, ενώ έκαναν και αιτήματα για συνταγές μεθαμφεταμίνης και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και για την ανάπτυξη spyware.

Για να πειστεί το μοντέλο να συμμορφωθεί απαιτήθηκαν πολλαπλές προσπάθειες, μεταξύ αυτών και ο ισχυρισμός ότι το αίτημα αφορούσε έρευνα. Σε μια περίπτωση, ο ερευνητής ζήτησε ευπάθειες αθλητικές εκδηλώσεις για σκοπούς «σχεδιασμού ασφαλείας».

Αφού έδωσε γενικές κατηγορίες μεθόδων επίθεσης, ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες και το μοντέλο έδωσε πληροφορίες σχετικά με ευπάθειες σε συγκεκριμένα γήπεδα, συμπεριλαμβανομένων χημικών τύπων για εκρηκτικά, κυκλωμάτων για χρονόμετρα εκρηκτικών μηχανισμών, πού να αγοράσουν όπλα ακόμα και συμβουλές για το πώς οι «δράστες» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις ηθικές αναστολές, τις οδούς διαφυγής και τις τοποθεσίες ασφαλών σπιτιών.

Με πληροφορίες του Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

OpenAI και Altman μηνύονται για τον ρόλο του ChatGPT στην αυτοκτονία έφηβου από την Καλιφόρνια

OpenAI και Altman μηνύονται για τον ρόλο του ChatGPT στην αυτοκτονία έφηβου από την Καλιφόρνια

Επιστήμη
Politico: Έρευνα της ΕΕ για κακοδιαχείριση κονδυλίων ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Politico: Έρευνα της ΕΕ για κακοδιαχείριση κονδυλίων ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Διεθνή
Αντώνης Μαυρόπουλος στο Dnews: Πλημμυρίδα ψηφιακού χυλού

Αντώνης Μαυρόπουλος στο Dnews: Πλημμυρίδα ψηφιακού χυλού

Τεχνολογία
Βρήκαν έναν κρυφό «διακόπτη» για να καίμε λίπος και θερμίδες

Βρήκαν έναν κρυφό «διακόπτη» για να καίμε λίπος και θερμίδες

Υγεία

NETWORK

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

healthstat.gr