Η φυσική λύση που πιάνει πάντα και βοηθάει όταν έχουμε καταρροή, βουλωμένη μύτη και πίεση στα ιγμόρεια.

Όταν ένα κρυολόγημα κάνει την εμφάνισή του, το πρώτο πράγμα που όλοι αναζητούμε είναι κάτι που θα μας ανακουφίσει γρήγορα.

Σύμφωνα με τη Δρ. Trisha Pasricha, γιατρό και καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, υπάρχει μια απλή, φυσική και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση: ο ρινικός καθαρισμός με αλατόνερο.

Η μέθοδος αυτή, όπως επισημαίνει η Δρ. Pasricha, δεν περιορίζεται μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων όπως η ρινική συμφόρηση και η καταρροή, αλλά μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια του κρυολογήματος έως και δύο ημέρες.

«Σε αντίθεση με τα περισσότερα φάρμακα για το κρυολόγημα, αυτή είναι μία από τις πιο πολυμελετημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους», τονίζει η ίδια.

Πώς δρα η μέθοδος

Ο ρινικός καθαρισμός με αλατούχο διάλυμα βοηθά στην απομάκρυνση της βλέννας που φράζει τις ρινικές οδούς και τους παραρρίνιους κόλπους, διευκολύνοντας την αναπνοή.

Παράλληλα, ενισχύει τη λειτουργία των κροσσών των βλεννογόνων, των μικροσκοπικών τριχιδίων που υπάρχουν στο εσωτερικό της μύτης και παγιδεύουν ιούς, μικρόβια και αλλεργιογόνα. Όταν αυτοί οι μηχανισμοί υποστηρίζονται σωστά, ο οργανισμός αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά την ίωση και αναρρώνει ταχύτερα.

Πώς θα το εφαρμόσετε

Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι, αρκεί να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες υγιεινής.

1. Ετοιμάστε το διάλυμα

Αναμείξτε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε 1 φλιτζάνι (περίπου 240 ml) χλιαρό νερό.

Το νερό πρέπει να είναι αποστειρωμένο ή βρασμένο και στη συνέχεια να έχει κρυώσει.

2. Ξεπλύνετε τη μύτη

Χρησιμοποιήστε μια συσκευή ρινικής πλύσης (όπως Neti pot ή φιαλίδιο ρινικού καθαρισμού).

Σκύψτε ελαφρά πάνω από τον νιπτήρα, γείρετε το κεφάλι στο πλάι και αφήστε το διάλυμα να περάσει από το ένα ρουθούνι στο άλλο.

Επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

Η αίσθηση μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη στην αρχή, όμως οι περισσότεροι αναφέρουν άμεση ανακούφιση και πιο ελεύθερη αναπνοή.

Γιατί έχει αποτέλεσμα

Το αλατούχο νερό καθαρίζει τη μύτη από βλέννα, μικρόβια και ιούς, ενώ παράλληλα ενυδατώνει τους ρινικούς βλεννογόνους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φυσικοί μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού λειτουργούν καλύτερα, μειώνοντας τα συμπτώματα όπως η καταρροή και η πίεση στους κόλπους.

Σύμφωνα με μελέτες, η συστηματική χρήση του ρινικού καθαρισμού μπορεί να επιταχύνει την ανάρρωση και να περιορίσει την ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή.

Τι να προσέξετε

Αν πάσχετε από ωτίτιδα ή έχετε συχνές ρινορραγίες, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας.

Χρησιμοποιείτε πάντα αποστειρωμένο ή βρασμένο νερό. Το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μικροοργανισμούς που δεν είναι ασφαλείς για το ρινικό σύστημα.

Καθαρίζετε και στεγνώνετε καλά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Το φυσικό «όπλο» για τα κρυολογήματα

Ο ρινικός καθαρισμός με αλατούχο διάλυμα είναι μια απλή, φυσική και οικονομική λύση που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή σας ρουτίνα, ειδικά τους μήνες που κυκλοφορούν ιοί.

Δεν αποτελεί «μαγικό φάρμακο», αλλά ένα αποτελεσματικό και ασφαλές βοήθημα που θα σας επιτρέψει να αναπνεύσετε ξανά ελεύθερα και να ξεπεράσετε πιο γρήγορα το επόμενο κρυολόγημα.