Το κέρασμα που μοιράζουν στον Πλατανιά Χανίων ανήμερα του Αγίου Δημητρίου.

Παραμονές Αγίου Δημητρίου με την Θεσσαλονίκη να ετοιμάζεται να γιορτάσει και να τιμήσει με κάθε λαμπρότητα τον προστάτη της πόλης αλλά και σε όλη την Ελλάδα οι εορτάζοντες έχουν την τιμητική τους. Φέτος η γιορτή «πέφτει» την προσεχή Κυριακή με τους πιστούς να προετοιμάζονται για τον εορτασμό του Μυροβλύτη. Ένα από τα γνωστότερα θαύματα του Αγίου σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1207, όταν ο Άγιος Δημήτριος εμφανίστηκε και απέτρεψε την πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωαννίτζη, ο οποίος σκοτώθηκε από τον Άγιο. Στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου η Θεσσαλονίκη βλέπει πάντοτε προστάτη, στήριγμα και προστάτη της πόλης της.

Πέραν της Θεσσαλονίκης, ο άγιος τιμάται με κάθε επισημότητα σε όλη την επικράτεια αλλά ιδιαιτέρως στον Πλατανιά Χανίων που τον έχει πολιούχο, όπου ανήμερα της γιορτής προσφέρονται τα Δημητροκούλουρα ή αλλιώς τα Αγιοδημητριάτικα κουλούρια.

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό κέρασμα που παρασκευάζουν με μεράκι και μαστοριά οι νοικοκυρές του χωριού και θυμίζει κάτι ενδιάμεσο από τσουρέκι και παξιμάδι, με έντονα αρώματα μαστίχας, κόλιαντρου και σουσαμιού. Το μυστικό της συνταγής είναι η σκληρή ζύμη που απαιτεί πολύωρο ζύμωμα και υπομονή για να φουσκώσει σωστά ενώ το έθιμο επιβάλλει οι νοικοκυρές να μαζεύονται σε ένα σπίτι και να τα πλάθουν παρέα. Παραδοσιακά ζυμώνονται, πλάθονται και ψήνονται παραμονές της γιορτής ώστε να μοιραστούν ανήμερα μετά την πρωινή Λειτουργία στην εκκλησία. Σύμφωνα με την παράδοση, τα Δημητροκούλουρα δεν είναι μόνο ένα κέρασμα αλλά έχουν και ένα συμβολισμό πίστης, συντροφικότητας και παράδοσης, αφιερωμένα στον Άγιο Δημήτριο, τον προστάτη της γης και της καρποφορίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=u36xvPa83w0}