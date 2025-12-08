«Οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι» δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Θέση για το ζήτημα των αγροτών πήρε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάνοντας όπως λέει «πραγματικά έκκληση προς την κυβέρνηση να δώσει ένα ουσιαστικό τέλος στην αντιπαράθεση».

Σε σχετική ερώτηση στα Παραπολιτική για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε πως «η συνέχιση της σύγκρουσης και η επίδειξη ισχύος όχι μόνο δεν αποδίδουν, αλλά αντιστρέφουν τους όρους της δημόσιας εικόνας και εκλαμβάνονται από την κοινωνία ως ένδειξη αδυναμίας της πολιτείας να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα κρίσιμο κοινωνικό και παραγωγικό ζήτημα».

Πρόσθεσε πως «αυτό που χρειάζεται τώρα είναι διάλογος, ψυχραιμία και συγκεκριμένες λύσεις, όχι επικοινωνιακές εντάσεις. Οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι. Είναι μέρος της εθνικής οικονομίας και της παραγωγικής μας βάσης. Μόνο με θεσμική σοβαρότητα και πραγματική διάθεση συνεννόησης μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να βρεθεί μια βιώσιμη διέξοδος».