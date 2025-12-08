Γιατί η κυβέρνηση έφερε (με διαρροές μάλιστα) τα περί εγκληματικής οργάνωσης για τους αγρότες της Κρήτης; Οι απαντήσεις.

Σε μια αδιανόητη πρακτική έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση δείχνοντας κυρίως με τις πράξεις της ότι έχει χάσει το «παιχνίδι» με τους αγρότες και βρίσκεται σε ένα συνεχόμενο ίλιγγο, σε ένα vertigo αν θέλετε, την γνωστή… «κατάρα των πιλότων».

Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Νωρίτερα σήμερα απόγευμα και μετά τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στην Κρήτη το Μαξίμου διέρρευσε, μαζί με εικόνες και βίντεο, ότι «όλοι αυτοί στο αεροδρόμιο Κρήτης ταυτοποιήθηκαν και πάνε για εγκληματική οργάνωση». Και συνέχισε το Μαξίμου δίνοντας και το υπόλοιπο ρεπορτάζ του σε ρόλο… αστυνομικού συντάκτη: «Όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου και τα περιπολικά έχουν ταυτοποιηθεί»!

Πράγματι τα επεισόδια ήταν σοβαρά, τραυματίστηκαν αστυνομικοί και έγιναν δύο συλλήψεις αγροτών. Τα περί «εγκληματικής οργάνωσης» όμως ξεπερνά κάθε «βρώμικη» τακτική με τις απαντήσεις να δίνουν οι ίδιοι οι δικαστικοί της χώρας με τους οποίους επικοινώνησε το Dnews.

Όπως, λοιπόν, σημειώνουν δικαστικές πηγές στο Dnews, «τα περί εγκληματικής οργάνωσης είναι άνθρακες». Και εξηγούν ότι «πρόκειται για ένα «βεγγαλικό» επικοινωνιακού και μόνο χαρακτήρα για τη δημιουργία φόβου και σύγχυσης».

«Και αυτό γιατί», όπως διευκρινίζουν οι αρμόδιες πηγές «το κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης προϋποθέτει, δομή, οργάνωση, ιεραρχία και διεύθυνση, στοιχεία που σε καμία περίπτωση δεν προκύπτουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ούτε σε αυτές της Κρήτης. Το μόνο αδίκημα που μπορεί να διερευνηθεί είναι αυτό της συμμορίας, που αποτελεί υποπερίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης το οποίο όμως είναι πλημμέλημα. Άρα, τα περί εγκληματικής οργάνωσης, αναφέρονται σκοπίμως προκειμένου, υπό το φόβο των κακουργηματικών διώξεων, να διαλυθούν τα μπλόκα των αγροτών».

Σημειώνεται ότι έκλεισε και πάλι το αεροδρόμιο Ν.Καζαντζάκης, το βράδυ της Δευτέρας, μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και αύριο στις δέκα το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα. Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι. Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις.

Σε αντίθεση πάντως με τα όσα ονειρεύεται η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη έχουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας πρότεινε τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα στον Τρίλοφο, ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ (Μανώλης) Καρράς, συμμετείχε και με την ιδιότητα του καλλιεργητή βερίκοκου και ελιάς Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως η έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Ενισχυμένα μπλόκα έχουμε όμως τόσο στην κεντρική Ελλάδα, όσο και στην Κρήτη, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις για την αγροτική «εγκληματική οργάνωση της Κρήτης».

ΠΑΣΟΚ - Τσουκαλάς: «Κύριε Μαρινάκη σταματήστε να προσποιήστε πως αναλάβατε την εξουσία μόλις χθες. Με τη δική σας πολιτική και ανοχή στην ανομία έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα»

«Κύριε Μαρινάκη, σταματήστε να προσποιείστε πως αναλάβατε την εξουσία μόλις χθες.

Με τη δική σας πολιτική, τη δική σας ανοχή και κάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η ζημιά στον αγροτικό τομέα για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, είναι ανυπολόγιστη. Αφήνετε συντρίμμια.

Η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτες τις ανατιμήσεις στα εφόδια , οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έπαιζαν κρυφτούλι για τα μέτρα για την ευλογιά των προβάτων και επέλεξε να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να τον λειτουργήσει σε διαφορετική βάση, με διαφάνεια και αυστηρότητα. Τέλος ούτε σκέψη να αναστείλει τις δόσεις στην εφορία ή στις τράπεζες και τα funds για τους αγρότες που λόγω των καθυστερήσεων, στερούνται ρευστότητας

Η, δε, προσπάθεια να απενοχοποιηθεί η κυβερνητική παράταξη για το «γαλάζιο» σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μνημείο πολιτικού εμπαιγμού.

«Γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές σε αγαστή συνεργασία με στελέχη και διοικήσεις του Οργανισμού και υπό τις πολιτικές πλάτες δύο υπουργών, όπως περιγράφεται με σαφήνεια στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λυμαίνονταν κοινοτικούς πόρους.

Ολοι οι εμπλεκόμενοι, εξάλλου, αποδέχτηκαν ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και πως θα συνεχίσουν να είναι».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα

«Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα. Με τις αποτυχημένες πολιτικές της, την κοροϊδία της και την ωμή βία απέναντι στις κινητοποιήσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ακολούθως υποστηρίζει: «Το σκηνικό βίας στην Κρήτη και οι συνακόλουθες βαρύτατες διώξεις αγροτών είναι ακριβώς το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα, κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός. Προκειμένου να δυσφημίσει τους αγώνες, να χτυπήσει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος, να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα όσα δυσώδη αποκαλύπτονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάταιες οι προσπάθειες. Όσο κι αν προσπαθεί να το αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τη δεινή θέση που έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά εισοδήματα στη χώρα».

Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε για «εγκληματική οργάνωση» σε βάρος αγροτών της Κρήτης «επειδή διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά διεκδικώντας το δίκιο τους», αναφέρεται με δήλωσή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Εγκληματική οργάνωση οι αγρότες για την κυβέρνηση που βγάζει λάδι τους ΟΠΕΚΕΠΕδες» αναφέρει ο κ. Χαρίτσης και προσθέτει: «Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που άφησε στελέχη και μηχανισμούς της να στήσουν πραγματική εγκληματική οργάνωση για τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ταϊστεί η εκλογική της πελατεία.

Για εγκληματικές ομάδες εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς καν να διερευνηθεί».

Γενικεύοντας σημειώνει: «Η συκοφαντία, η τρομοκρατία και η όξυνση της κοινωνικής έντασης είναι πάντα τα εργαλεία της Δεξιάς όταν ο χρόνος της στην εξουσία τελειώνει. Οι αγρότες περιμένουν μήνες τα χρήματά τους και τελικά βλέπουν ψίχουλα. Οι κτηνοτρόφοι κλαίνε ανήμποροι καθώς χάνουν τα κοπάδια τους. Το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται, τα καύσιμα και τα εφόδια γίνονται απλησίαστα.

Σε αυτό το τοπίο ασφυξίας, ο αγροτικός κόσμος μαθαίνει καθημερινά πως τα λεφτά που του έλειψαν έγιναν προκλητικός πλουτισμός για μεγαλοστελέχη της ΝΔ με τις πλάτες του κομματικού κράτους.

Σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις δυναμώνουν γιατί η κατάρρευση της υπαίθρου έχει γίνει καθολικό βίωμα. Οι άνθρωποι της παραγωγής δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Όχι, οι κινητοποιήσεις δεν είναι ακραίες. Είναι κραυγή αγωνίας. Και γι' αυτό η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα τους. Την Πέμπτη θα είμαι στα μπλόκα της Θράκης. Κι αν φάω πάλι μήνυση όπως πριν λίγο καιρό στην Καρδίτσα, δεν πειράζει. Με τους αγρότες. Μέχρι τη δικαίωση».

ΜέΡΑ25 - Οι αγρότες δεν είναι «εγκληματική οργάνωση»

«Η κυβέρνηση συκοφαντεί τους παραγωγούς για να κρύψει την ενοχή της

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να αναζητήσει λύσεις για την ασφυξία του πρωτογενούς τομέα, επιλέγει να στοχοποιήσει τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο της χώρας και έχουν κρίσιμο ρόλο για την διατροφική επάρκεια του τόπου. Μετά τα χθεσινά γεγονότα στο Ηράκλειο και στα Χανιά, το Μέγαρο Μαξίμου «διέρρευσε» ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις… συγκροτούν δήθεν «εγκληματική οργάνωση». Μια βαριά κατηγορία που δεν προέκυψε από καμία έρευνα, καμία δικαστική διαδικασία, καμία αστυνομική υπηρεσία. Προέκυψε απευθείας από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Μεθοδεύουν έτσι μια από τις πιο χυδαίες προσπάθειες ποινικοποίησης ενός κοινωνικού αγώνα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Όταν μια κυβέρνηση επιχειρεί να κουκουλώσει την πολιτική της ανεπάρκεια κατασκευάζοντας σενάρια «εγκληματικών δικτύων» από αγρότες με κατσούνες, τότε δεν έχουμε απλώς αυταρχισμό. Έχουμε επικίνδυνη διολίσθηση. Και η διολίσθηση αυτή έχει υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια στιγμή, «φίλια» ΜΜΕ αναπαρήγαγαν φωτογραφίες μεμονωμένων αγροτών, βαφτίζοντάς τους ως περίπου μέλη μαφίας ενώ κυβερνητικές πηγές διέρρεαν ότι εκκρεμούν και άλλες υποθέσεις εναντίον τους, επιχειρώντας να σπείρουν φόβο, ενοχή και απονομιμοποίηση ενός ολόκληρου κλάδου. Αυτή η τακτική δεν είναι απλώς ανήθικη. Είναι ηθελημένη σπίλωση ανθρώπων που εδώ και χρόνια παρακολουθούν τον πρωτογενή τομέα να καταρρέει από την ακρίβεια, το κόστος παραγωγής, τη δήμευση των γαιών, την απουσία αγροτικής πίστης, την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, τις πολιτικές εγκατάλειψης.

Και βέβαια, όλα αυτά δεν έγιναν για να «διασφαλιστεί η τάξη». Συνέβησαν για έναν και μόνο λόγο: για να μην ακουστεί το μήνυμα των παραγωγών. Για να τρομοκρατηθεί η κοινωνία και να πειθαρχήσει. Για να σταλεί ξανά το μήνυμα ότι κάθε διεκδίκηση θα συναντήσει δακρυγόνα, απειλές και ποινικοποίηση.

Εμείς λέμε η πραγματική εγκληματική οργάνωση βρίσκεται εκεί απ’ όπου εκπορεύονται σκάνδαλα όπως των Υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όπου εξακολουθεί να ξοδεύεται αφειδώς δημόσιο χρήμα σε ημέτερους φίλους και επιχειρηματίες.

Το ΜέΡΑ25 στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των παραγωγών της Κρήτης και όλης της χώρας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι εγκληματίες. Είναι οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία, τη διατροφική ασφάλεια.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα κάθε απόπειρα δίωξης, να αποσύρει τις συκοφαντικές διαρροές και να επιλέξει –έστω και τώρα– τον δρόμο του διαλόγου.

Καλούμε τους πολίτες να μην υποκύψουν στον φόβο. Καλούμε κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να σταθεί απέναντι στην πολιτική καταστολής και δίπλα στον αγροτικό κόσμο που δίνει μάχες για όλους μας».