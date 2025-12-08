«Λες ακριβώς τα ίδια με τον πρωθυπουργό» - «Να στο διορθώσω και αυτό».

Σε ευθεία κόντρα ήρθαν η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους αγρότες και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ράνια Τζίμα καταλόγισε στον Γιάννη Πρετεντέρη ότι οι απόψεις του συμπίπτουν με εκείνες του Μεγάρου Μαξίμου και πως επαναλαμβάνει τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκείνος από την πλευρά του έκανε ειρωνικά σχόλια, προκαλώντας τον εκνευρισμό της.

Ο Γιάννης Πρετεντέρης αναφερόταν στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Καραμανλή, το 2009, για τους αγρότες, όταν η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega παρατήρησε «Άρα, Γιάννη, σημειώνεις τις ευθύνες μίας ακόμα κυβέρνησης της ΝΔ». «Ώπα, έχουμε συνέχεια, περίμενε, θα μάθεις δεν πειράζει», ήταν η αντίδρασή του.

Συνέχισε λέγοντας: «Από ό,τι μας συμβαίνει πρέπει να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει για να πάμε παρακάτω. Αυτό που έχει συμβεί στον αγροτικό κόσμο ισχύει από τη δεκαετία του ‘80 με το ΠΑΣΟΚ, του 2000 με τη ΝΔ, σήμερα πάλι με τη ΝΔ».

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ξανά η Ράνια Τζίμα ρωτώντας τον: «Ποιο μάθημα πήρε ακριβώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Γιατί αυτά που λες είναι ακριβώς τα ίδια που είπε ο πρωθυπουργός». Και λίγο μετά ρώτησε ξανά «Τι διδάχθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από όσα τώρα ψέγει την κυβέρνηση Καραμανλή;».

«Προχωράω παρακάτω, δεν έχω λόγο να κάτσω να συζητάω αυτά», της απάντησε ο Γιάννης Πρετεντέρης. «Θυμάσαι ποτέ Ευρωπαία εισαγγελέας να έρχεται στη χώρα και να μας λέει ότι λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση; Αυτό που σήμερα η κυβέρνηση σχεδίαζε να χρεώσει στους αγρότες...», επέμεινε η Ράνια Τζίμα.

«Να στο διορθώσω και αυτό, δεν υπήρχε τότε ευρωπαϊκή εισαγγελία, ιδρύθηκε το 2019», της απάντησε. «Δεν μου διορθώνεις και αυτό Γιάννη», αντέδρασε η δημοσιογράφος και συμπλήρωσε: «Νωρίτερα το Μέγαρο Μαξίμου έκανε διαρροές για εγκληματικές οργανώσεις αλλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είδε εγκληματική οργάνωση γι’ αυτό δεν πήγε σε προανακριτική».

«Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε το Μαξίμου. Όταν μιλάω εγώ λέω τη δική μου γνώμη», σχολίασε ο Γιάννης Πρετεντέρης, για να του απαντήσει η Ράνια Τζίμα: «Επειδή συμπίπτετε, γι’ αυτό».

