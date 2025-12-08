Σκληρή κριτική από τον Αλέξη Χαρίτση στην κυβέρνηση μετά τα επεισόδια με τους αγρότες στην Κρήτη.

Με τους αγρότες. Μέχρι τη δικαίωση, δηλώνει η Νέα Αριστερά και ο Αλέξης Χαρίτσης, και δίνει ραντεβού την Πέμπτη στα μπλόκα της Θράκης.

«Εγκληματική οργάνωση» οι αγρότες για την κυβέρνηση που βγάζει λάδι τους ΟΠΕΚΕΠΕδες. σχολιάζει ο Αλέξης Χαρίτσης σε και συνεχίζει «δικογραφία για «εγκληματική οργάνωση» σε βάρος αγροτών της Κρήτης επειδή διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά διεκδικώντας το δίκιο τους. Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που άφησε στελέχη και μηχανισμούς της να στήσουν πραγματική εγκληματική οργάνωση για τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ταϊστεί η εκλογική της πελατεία».

Προσθέτει ακόμα πως «για εγκληματικές ομάδες εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς καν να διερευνηθεί. Η συκοφαντία, η τρομοκρατία και η όξυνση της κοινωνικής έντασης είναι πάντα τα εργαλεία της Δεξιάς όταν ο χρόνος της στην εξουσία τελειώνει. Οι αγρότες περιμένουν μήνες τα χρήματά τους και τελικά βλέπουν ψίχουλα. Οι κτηνοτρόφοι κλαίνε ανήμποροι καθώς χάνουν τα κοπάδια τους. Το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται, τα καύσιμα και τα εφόδια γίνονται απλησίαστα».

Ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει πως «σε αυτό το τοπίο ασφυξίας, ο αγροτικός κόσμος μαθαίνει καθημερινά πως τα λεφτά που του έλειψαν έγιναν προκλητικός πλουτισμός για μεγαλοστελέχη της ΝΔ με τις πλάτες του κομματικού κράτους. Σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις δυναμώνουν γιατί η κατάρρευση της υπαίθρου έχει γίνει καθολικό βίωμα. Οι άνθρωποι της παραγωγής δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντά κλείνοντας πως «όχι, οι κινητοποιήσεις δεν είναι ακραίες. Είναι κραυγή αγωνίας. Και γι’ αυτό η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα τους. Την Πέμπτη θα είμαι στα μπλόκα της Θράκης. Κι αν φάω πάλι μήνυση όπως πριν λίγο καιρό στην Καρδίτσα, δεν πειράζει. Με τους αγρότες. Μέχρι τη δικαίωση».