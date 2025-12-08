«Το μικρό μου δελφινάκι», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό στο πλευρό του γιου της, ενώ χωρίς να χάνει ευκαιρία, ξεκίνησε και τα απαραίτητα μαθήματα κολύμβησης.

Η αθλητικογράφος, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεών της, έχει επαναλάβει πως είναι ευτυχισμένη έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Γρηγόρη Μόργκαν, ενώ η ίδια, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου, δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο από τον χρόνο που περνάει με το μωράκι της μέσα στην ημέρα.

Στην δημοσίευση που έκανε σήμερα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο instagram, απεικονίζεται η ίδια με τον γιο της στην πισίνα όπου έκαναν παρέα τα μαθήματα κολύμβησης. Στην ανάρτησή της μάλιστα, έγραψε: «Το μικρό μου δελφινάκι».

Ο γιος της, γεννήθηκε περίπου στα μέσα Ιουλίου, του 2025, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε τόσο στις πιο δύσκολες στιγμές όσο και στις ευτυχέστερες: «Θήλαζα το μωρό στο στήθος μου και έκλαιγα και δεν ήξερα γιατί έκλαιγα …Είναι τα baby blues που λένε. Είναι τα ενοχικά που σκέφτεσαι. Λες θα μπορώ να ανταπεξέλθω; Βέβαια, αυτά διαρκούν πολύ λίγο. Όταν το βλέπεις να γελάει, λες χαλάλι που δεν κοιμάμαι και ξυπνάω το βράδυ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

