Η Κατερίνα Λιόλιου, σταθερά προς την κορυφή!

Η Κατερίνα Λιόλιου, η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, ετοιμάζεται να συναντήσει μουσικά για πρώτη φορά την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας μέσα από τρεις μοναδικές live εμφανίσεις.

Μετά την τεράστια επιτυχία και του πρόσφατου album «Το Δικό Μου DNA», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum κι έγινε χρυσό σε χρόνο - ρεκόρ ενώ οδεύει τάχιστα σε πλατινένιο έχοντας αναδείξει σχεδόν όλα τα τραγούδια του σε χρυσά και πλατινένια, καθώς και την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου της single «Σου Έλειψα ή Όχι;», η πιο ολοκληρωμένη και επιτυχημένη ερμηνεύτρια της γενιάς της ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Αυστραλία για να χαρίσει ένα «εκρηκτικό» live πρόγραμμα.

Μια περιοδεία γεμάτη με τις μεγάλες επιτυχίες της, την ενέργεια και τον μοναδικό δυναμισμό της, που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Η περιοδεία θα περάσει από το Σίδνεϊ (28/3/26), την Αδελαΐδα (2/4/26) και τη Μελβούρνη (4/4/26).

Συμμετέχει ο Γιάννης Φακίνος.

Παράλληλα, η πάντα εντυπωσιακή Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει το σερί sold out εμφανίσεων στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ παράλληλα προετοιμάζει εντατικά το νέο της άλμπουμ.