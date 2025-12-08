Σύμφωνα με ανάλυση της παράταξης Αθήνα Ψηλά, η μείωση των τελών μπορεί να προέλθει από μια σειρά παρεμβάσεων χωρίς επιβάρυνση για τον Δήμο.

Απολύτως εφικτή θεωρεί η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη τη μείωση των δημοτικών τελών του Δήμου Αθηναίων κατά τουλάχιστον 5% που προτείνει χωρίς να υπάρξει υποβάθμιση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όπως τονίζει, η ελάφρυνση των δημοτών μπορεί να επιτευχθεί μέσω εξορθολογισμού του προϋπολογισμού και των δαπανών του Δήμου, συνεχίζοντας τη σταδιακή πολιτική μειώσεων που είχε διακοπεί το 2024 από τη δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με ανάλυση της παράταξης Αθήνα Ψηλά, η μείωση των τελών μπορεί να προέλθει από μια σειρά παρεμβάσεων. Όπως επισημαίνεται «Η προγραμματική σύμβαση των 2,97 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 30 μηνών, για προσαρμογή στο ΠΔ 54/2018 απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επισημαίνουμε ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις, με βάση το ΠΔ 54 καταρτίστηκαν με κόστος 30.000 + ΦΠΑ, με πρωτοβουλία της προηγούμενης δημοτικής αρχής και παραδόθηκαν στις αρχές του 2024. Η προγραμματική σύμβαση των 10,4 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 36 μηνών, για μηχανογραφική υποστήριξη, δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, όταν για το ίδιο έργο έχουν ήδη δαπανηθεί 2,5 εκατομμύρια ευρώ.»

Υπερβολικές Δαπάνες «βλέπει» η παράταση Μπακογιάννη και αντιπροτείνει μείωση δημοτικών τελών

Εντοπίζονται δαπάνες που μπορούν να περιοριστούν, χωρίς επιπτώσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Αθήνα Ψηλά ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το 1 εκατομμύριο ευρώ για τους «χρυσούς κάδους» σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων και τα 710.000 ευρώ για επικοινωνιακές υπηρεσίες της ΔΑΕΜ. Με αντικείμενο πλήρως ασυναφές με δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δαπάνες επικοινωνίας που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ. Σε αυτές τις παρεμβάσεις, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η υφιστάμενη εξοικονόμηση της τάξης του 25-30%, από το έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού με τεχνολογία led, που κληρονόμησε η δημοτική αρχή από την προηγούμενη διοίκηση.

Συνολικά, οι δυνητικές αυτές εξοικονομήσεις θα οδηγήσουν σε μία σημαντική ελάφρυνση των δημοτών που θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με πλήρη ωστόσο διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού τονίζεται εμφατικά. Καταλήγοντας η παράταξη του κ. Μπακογιάννη σημειώνει ότι «σε μια εποχή αυξημένων οικονομικών πιέσεων, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αποδεικνύει στην πράξη ότι διαχειρίζεται με υπευθυνότητα κάθε ευρώ που προέρχεται από τον πολίτη. Η πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόσιμη και επιστρέφει στους δημότες το όφελος που πραγματικά δικαιούνται.»