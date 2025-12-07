Κρίσιμες συσκέψεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα των αγροτών - Συζητούν κλείσιμο παρακαμπτηρίων, λιμανιών και αεροδρομίων.

«Κομμένη στα δύο» θα είναι από αύριο όλη η Ελλάδα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κλιμακώνουν τις διεκδικήσεις τους με ένα πρωτοφανές κύμα μπλόκων που θα απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά έως τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη, τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα θα καταλαμβάνουν εθνικές οδούς, κόμβους, τελωνεία, λιμάνια, αεροδρόμια και πολλά ακόμα κομβικά σημεία.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν πριν μερικές ημέρες και ήδη μετριούνται περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους της χώρας. Τα μπλόκα έχουν ήδη φτάσει τα 14 και αυξάνονται καθημερινά. Τα σημεία που έχουν πλήρη αποκλεισμό περιλαμβάνουν την εθνική Αθηνών–Λαμίας, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν κοντά στον Μπράλο — με συνέπεια τη διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού.

Η Θεσσαλονίκη είναι περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα. Οι αγρότες του μπλόκου Χαλκηδόνας απέκλεισαν την Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας για περίπου 5 ώρες την Κυριακή, το μπλόκο Μαλγάρων διατηρεί επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ανοιγοκλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και περιμετρικά του κόμβου Δερβενίου έχουν παραταχθεί τρακτέρ αγροτών απ’ τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλία, χιλιάδες μηχανήματα παραμένουν σταθερά στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας (Λάρισας) και στην Ε65, κοντά στην Καρδίτσα.

Ταυτόχρονα, μπλόκα έχουν εμφανιστεί σε Αχαΐα, όπου έχει νεοσυσταθεί αποκλεισμός στην παλιά εθνική οδό Πάτρας–Πύργου και στον αυτοκινητόδρομο, αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας όπως η Αυλίδα/Αγγελόκαστρο (Αιτωλοακαρνανία) και το Άκτιο.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μακεδονίας και της Θράκης προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις: σχεδιάζουν αποκλεισμούς σε τελωνεία στα σύνορα με Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία, ενώ κρίσιμο μέτωπο θεωρούν το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι του Βόλου.

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές των τρακτέρ και οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι ετοιμάζονται για τη μαζική, οργανωμένη κάθοδο από κάθε γωνιά του νησιού στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο, οπότε και θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα νέα μπλόκα στο νησί.

Οι αγρότες δηλώνουν όλο και πιο αποφασισμένοι: στόχος τους είναι ως το τέλος της εβδομάδας να έχουν αναπτυχθεί 30 τουλάχιστον «μεγάλα μπλόκα» — δηλαδή αποκλεισμοί σε κρίσιμες εθνικές οδούς, τελωνεία και κόμβους, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα.

Τι ζητούν και γιατί δεν υποχωρούν

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επιμένουν ότι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση: ζητούν την καταβολή των επιδοτήσεων που εκκρεμούν, μείωση του κόστους παραγωγής, στήριξη για τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν απώλειες λόγω ασθενειών στα ζώα και αποζημιώσεις για ζημιές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι καθυστερήσεις και οι περικοπές στις ενισχύσεις — σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, λιπασμάτων και ενέργειας — καθιστούν την παραγωγή ασύμφορη.

Οι κινητοποιήσεις δεν έχουν χαρακτήρα ατομικό και πλέον συντονίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι διοργανωτές προειδοποιούν ότι δεν αποκλείεται να επεκτείνουν τις δράσεις τους και σε άλλα πεδία: κατάληψη λιμανιών, συμβολικές αλλά μαζικές πορείες προς τα αστικά κέντρα και ακόμη — αν χρειαστεί — κατάληψη δρόμων και υποδομών που θεωρούνται «κομβικοί για τη χώρα».

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη σοβαρή αναστάτωση στην κυκλοφορία και στις μεταφορές, δεν υπάρχει — μέχρι στιγμής — σαφής διάθεση για επίσημη διαπραγμάτευση με τα αρμόδια υπουργεία. Οι αγροτοσυνδικαλιστές δηλώνουν ότι «δεν θα δεχτούν συζητήσεις χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις».

«Αν χαθεί ο αγρότης, χάνεται μια ολόκληρη ιστορία ζωής»

«Δεν ζητούν ελεημοσύνη αλλά δικαιοσύνη για τον ιδρώτα τους», αναφέρει για τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Ο Δήμαρχος αφού επισκέφθηκε τους αγροτοκτηνοτρόφους τόνισε πως πρόκειται για «ανθρώπους που, παρά τις δυσκολίες, κρατούν ακόμη όρθια τα χωριά μας... Οι αγρότες μας δεν βγήκαν στον δρόμο από επιλογή. Βγήκαν γιατί δεν έχουν πια ανάσα. Το κόστος παραγωγής, το ρεύμα, τα καύσιμα, οι ζωοτροφές, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές τους γονατίζουν».

Διευκρίνισε ότι «ο Δήμος θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους αγρότες, με σεβασμό και αγώνα. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το δίκιο τους... Από αυτό το μπλόκο δεν στέλνω πολιτικά συνθήματα. Στέλνω μια ανθρώπινη φωνή αγωνίας. Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι δείκτες και νούμερα. Είναι πρόσωπα, οικογένειες, παιδιά που περιμένουν στο σπίτι τον πατέρα και τη μάνα να γυρίσουν από το χωράφι.

Κι αν χαθεί ο αγρότης, δεν χάνεται μόνο ένα επάγγελμα, χάνεται μια ολόκληρη ιστορία ζωής».

Όπως είπε, ως Δήμαρχος, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωπος του τόπου, όπως ξεκαθάρισε, στέλνει ένα μόνο μήνυμα προς την Πολιτεία. «Ακούστε τους. Κοιτάξτε τους στα μάτια. Στηρίξτε τους έμπρακτα. Γιατί χωρίς τους ανθρώπους της γης, δεν υπάρχει ούτε τροφή, ούτε ύπαιθρος, ούτε μέλλον για αυτόν τον τόπο».

Πού θα στηθούν τα νέα μπλόκα

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Για το λόγο αυτό αύριο Δευτέρα 08/12 θα κλείσουν και τους παράδρομους στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη 10/12 αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Μαγνησίας θα κάνουν τη δυναμική τους κινητοποίηση αποκλείοντας το λιμάνι του Βόλου.

Στην κινητοποίηση οι αγρότες θα έχουν στο πλευρό τους τους αλιείς με τα καΐκια τους οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημα που σύμφωνα με τους ίδιους προκαλούν οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Νέα μπλόκα αναμένονται στο ύψος του «Πράσινου Φαναριού» κοντά στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Στη Φθιώτιδα, εκτός από τον Μπράλο, αναμένεται συγκέντρωση και αποκλεισμός σε άλλους κρίσιμους κόμβους.

Στην Κεντρική Ελλάδα, οι προσπάθειες εστιάζονται σε περιοχές της Βοιωτίας, στο Κάστρο, ο οποίο αποκλείστηκε την Κυριακή αλλά και σε άλλες περιφερειακές οδούς.

Στα Δυτικά και τα νησιωτικά τμήματα της χώρας, αγρότες προετοιμάζουν συμβολικές αλλά δυναμικές κινητοποιήσεις με στόχο να «κουμπώσουν» με τα υπόλοιπα μπλόκα.