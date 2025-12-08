Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:50, ο Αντώνης Σρόιτερ, μπαίνει στο «Σόι Σου».

Η «Αυτοψία» κλείνει την χρονιά, με Χριστουγεννιάτικη διάθεση, και φυσικά με την καλύτερη παρέα!

Το πιο αγαπημένο «σόι» της ελληνικής τηλεόρασης φιλοξενεί στο σπιτικό του τον Αντώνη Σρόιτερ και μοιράζεται μαζί του Χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις!

Οι πρωταγωνιστές της σειράς αναπολούν τα παιδικά τους Χριστούγεννα και εκμυστηρεύονται ιστορίες από γιορτές με τα δικά τους σόγια!

Τα οικογενειακά τραπέζια, τα καλύτερα και τα χειρότερα Χριστούγεννα που έχουν περάσει, τα δώρα που έχουν λάβει και η ευχή που θα κάνουν φέτος στον Άγιο Βασίλη!

{https://www.youtube.com/watch?v=XKP3ttE9IXM}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς γυρίζεται η αγαπημένη σειρά; Τι συμβαίνει στα παρασκήνια;

Πώς είναι το στούντιο που φιλοξενεί τα σπίτια των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων;

«Το σόι σου» σας εύχεται -μέσα από την κάμερα της «Αυτοψίας»- Καλά Χριστούγεννα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:50!