Η Δέσποινα Βανδή έρχεται με το απόλυτο νέο της hit – «Καλά να περνάτε».

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρει στις οθόνες μας το νέο της hit «Καλά Να Περνάτε» και για ακόμα μια φορά αιχμαλωτίζει τα βλέμματα.

Το «Καλά Να Περνάτε» οπτικοποιείται μέσα από ένα fashion & beauty project με μαγευτικά vfx, όπου η πάντα εντυπωσιακή Δέσποινα Βανδή μεταφέρει την ενέργεια του τραγουδιού και ξεσηκώνει.

Το «Καλά να Περνάτε», που κυκλοφόρησε ψηφιακά από την Panik Records πριν λίγες ημέρες και έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές του κοινού, είναι ένα τραγούδι - σύνθημα με στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού και το μοναδικό ταπεραμέντο της super star Δέσποινας Βανδή.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Teo Tzimas, ενώ τo video σκηνοθέτησε ο Jim Georgantis.

{https://www.youtube.com/watch?v=BIjjFKaHngE}

Την ίδια ώρα, η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την επόμενη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου.

Βρείτε το «Καλά Να Περνάτε» στις streamming υπηρεσίες: https://bfan.link/kala-na-pernate